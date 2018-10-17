Parkinson hastalığı, dopaminerjik nöronların harabiyetinden kaynaklanan ilerleyici, nörolojik bir hastalıktır. Parkinson, daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte bazen daha genç yetişkinlerde de görülebilmektedir. Aradaki fark, az olsa da toplumda erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Levent Gül, Parkinson hastalığı ve tedavi süreci hakkında merak edilenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 17.10.2018 16:55
Parkinson hastalığı ortalama 60 yaş civarında başlamaktadır. Yavaş ilerleme gösteren bu hastalığın ortalama bir seyir hızı olmakla birlikte ayrı ayrı her hasta için bir ilerleme hızı tahmin etmek mümkün değildir.