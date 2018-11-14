Hapı yutmayı unuttuk!

14 İLDE 14 AYRI KRONİK HASTALIK...

Türkiye'nin ilk Kronik Hastalarda Tedaviye Uyum Araştırması, ilaçları içmediğimiz için tekrar tekrar hastaneye başvurduğumuzu ortaya çıkardı. İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından, IPSOS Healthcare araştırma şirketiyle birlikte Abbvie'nin desteğiyle Kronik Hastalarda Tedavi Uyumu araştırması yapıldı. İlk kez SABAH aracılığı ile kamuoyuna duyurulan araştırma, 14 ilde 14 ayrı kronik hastalık, hem uzman hekim hem de hastalarla görüşerek tamamlandı. Araştırma kapsamında en az 6 aydır ilaç tedavisi alan 540 hasta ve 9 farklı uzmanlıktan 350 doktor ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Üniversite, eğitim araştırma, devlet ve özel hastanelerden yapılan araştırmanın dikkat çeken çarpıcı sonuçları şöyle: