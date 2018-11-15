Kolay doğum yapmak için mucize meyve!

Yeryüzünde kaç tane "mucize meyve" var, tam olarak bilmek mümkün değil. Ama içlerinde bir tanesi var ki boş yere "mucize" olarak nitelendirilmediği kesin.

ÖNCELİKLE ÇOK BESLEYİCİ

Hurma, kelimenin tam anlamıyla bir vitamin ve mineral deposu. Hatta kendi kulvarındaki birçok meyveyle karşılaştırıldığında onlardan birkaç adım daha öne çıkar. Hurmanın içerdiği kalorinin büyük bölümü karbonhidrattan geliyor. Karbonhidrat kelimesini duyunca hemen kilo alacağınızı düşünmeyin. Bunun yanı sıra protein, lif, potasyum, magnezyum, manganez, demir, bakır ve B1, B2, B3, A1 ve C vitaminleri içerir.

LİF ORANI YÜKSEK

Günlük beslenme programınızda lifli yiyeceklere yeteri kadar yer vermek genel sağlık açısından son derece önemli. Hele kilo vermeye ya da kilonuzu korumaya çalışıyorsanız! Lifli besinlerin en önemli faydası, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olması. Bu şekilde kabızlık gibi bir sorun hayatınızdan olabildiğince uzaklaşır. Kan şekerini dengeleyip uzun süre tokluk hissi sağlamak da lifli yiyeceklerin, hem genel sağlığa hem de kilo verme ve korumaya en önemli katkısı. İşte hurma tüm bu açılardan son derece faydalı bir meyve.

ÇOK ETKİLİ BİR ANTİOKSİDANDIR

Hurma, çeşitli hastalıklarla etkili şekilde mücadele eden antioksidanlar içerir. Bunlardan biri, başta diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı bir savunma kalkanı oluşturan flavonoidler. Kalp hastalıkları ve göz sağlığıyla ilgili sorunları önlemeye yardımcı olan karotenoidler de hurmanın içerdiği antioksidanlardan biri. Bu ikisinin yanı sıra hurma bir de hem kanser riskini düşüren hem de kalp sağlığını korumakta etkili olan fenolik asit içerir.

HURMA TÜKETEN DAHA KOLAY NORMAL DOĞUM YAPAR

Bu da hurmaya "mucize meyve" denilmesinin nedenlerinden biri. Özellikle hamileliğin son dönemlerinde düzenli ve ölçülü olarak hurma tüketmek, rahmin doğal bir şekilde genişlemesine yardımcı olur. Bu da normal doğum için büyük bir destek sağlar. ABD'de 69 hamile kadının katıldığı bir araştırma yapıldı. Gönüllü katılımcılardan bazıları, doğumdan 4 hafta kadar önce günde 6 tane hurma tüketti. Bu gruptaki hamilelerin, hurma tüketmeyen gruptaki hamilelere oranla daha kolay normal doğum yaptığı ve hatta normal doğum sürecinin diğerlerinden daha kısa sürdüğü görüldü.

KEMİK SAĞLIĞINA DESTEK SAĞLAR

Hurmanın sağlık faydalarından biri de kemikleri güçlendirmeye katkı sağlaması. Özellikle de osteoporozun kemikler üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden korunmak için hurma tüketmeniz sağlıklı olur.

Bunun yanı sıra hurma tüketmek diş sağlığına da olumlu katkı sağlar. Bunu da içeriğindeki florin sağlar.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Hurma kilo vermeye de kilo korumaya da yardımcı olur. Bu dönemde hiç beklemediğiniz bir anda pençesine düştüğünüz açlık krizlerini hurma yiyerek giderebilirsiniz.

Doğal bir şeker kaynağı olan hurma, günlük tatlı ihtiyacınızı da giderir. Yani bir başka deyişle canınız önlenemez bir şekilde tatlı yemek istediğinde çikolata ya da bir dilim baklava yerine bir ya da iki tane hurma tüketin. Böylece kilo vermenize ya da kilo korumanıza engel olacak zararlı besinlerden uzaklaşmış olursunuz.

Ama bunca faydası var diye sakın sınırsız şekilde tüketmeyin. Ara öğün olarak şekersiz bir fincan Türk kahvesinin yanında üç tane hurma tüketebilirsiniz. Ya da üç tane hurma ile 6-7 tane badem hem iyi bir ara öğündür hem de sizi uzun süre tok tutar.

Size bir sır: Eğer fazla kilolarınızdan kurtulmak ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, hurmayı salatalık ile birlikte tüketin.