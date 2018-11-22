Sürekli yorgunsanız sebebi yastığınız olabilir!

Özellikle kış aylarında soğuk hava ile birlikte boyun ve eklem ağrıları artar. Havanın da kararmasıyla kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilirsiniz. Mışıl mışıl uyuduğunuz halde sabahları neden tatsız uyandığınızı hiç düşündünüz mü? Cevabı 'yastığınız' desek şaşırırsınız değil mi! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Faik Üçüncü, sadece yastığınızı değiştirerek güne nasıl mutlu başlayacağınızı anlattı.

FITIK BİLE YAPABİLİR...

Yaşamımızın üçte birini yatakta geçiriyoruz. Bu nedenle iyi bir uyku uyumak son derece önemli. Sabahları dinç uyanmazsak gün boyu yorgun ve huzursuz oluruz. Kendimizi iyi hissetmemiz için uyku pozisyonu, yatak ve yastığımızı iyi seçmeliyiz. Özellikle yanlış yastık seçimi boyun omurgasının doğal pozisyonunu bozacağı için boyun, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk gibi şikâyetlere yol açabilir. Boyun kaslarında oluşan kronik spazm miyofasyal ağrı sendromu (vücudun belli bir yerini tutan ağrı), boyun omurgasında (servikal omurga) şekil bozuklukları ve boyun fıtığı gibi hastalıklarının oluşumunu tetikleyebilir. Çene, boğaz, diş, kalp kökenli rahatsızlıklar da boyun ağrısına neden olabilir.