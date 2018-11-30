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nedir? Belirtileri nelerdir?

Bağırsaklarda meydana gelen iltihap bağırsak kanalında mevcut olan bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalardan kaynaklanır. Bu mikroorganizmaların bağırsakta çoğalmasıyla birlikte bağırsakta enfeksiyon söz konusu olur. Aynı zamanda bağırsak iltihabı olarak adlandırılan bu durum kramp, ishal ve kusma gibi problemleri doğurur. Bununla birlikte dışkılama esnasında makattan kan gelmesi gibi tipik belirtilerin ortaya çıkması da olasıdır. Peki tam olarak nedir? Bağırsakta meydana gelen enfeksiyon hangi belirtilerle kendini gösterir?

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:49
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir?

Virüs, bakteri, bağırsak parazitleri, mantar gibi mikroorganizmaların özellikle düşük hikyen koşullarına bağlı bir şekilde bağırsaklara yerleşmesi ve burada üreyerek çoğalması bağırsaklarda enfeksiyon oluşmasına sebep olur. Bağırsaklarda görülen enfeksiyonun en belirgin belirtileri karın bölgesinde yaşanan kramp, mide bulantısı ve kimi durumlarda kusma, ishal, ishal, kabızlık ve hazımsızlık gibi sindirim problemleri, huzursuz bağırsak sendromu şeklindedir. Zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmeyen bu problemleri çeşitli ciddi sağlık problemlerine kaynaklık edebilir. Mide ülseri bu problemlerin başında gelirken doğru tedavinin zamanında uygulanması halinde bağırsaklardaki iltihabın yaklaşık olarak 3-4 gün içerisinde kurutulması mümkündür.

Bağırsak enfeksiyonun belirtileri nelerdir?

Virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların dokulara yerleşmesiyle birlikte ortaya çıkan bir problem olan bağırsak enfeksiyonunun belirtileri genellikle sindirim sisteminde herhangi bir bölgesinde söz konusu olan iltihaba bağlı bir şekilde rastlanan belirtilerle aynıdır. Bu belirtilerin şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Karın krampları
  • İshal
  • Bazı durumlarda yüksek ateş
  • Hazımsız ve benzeri çeşitli sindirim problemleri

Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Fakat birçok hastada görülen ortak belirtiler ishal ve bulantı şeklindedir. Bebeklerde ise bu problemin söz konusu olması asabiyet ve huysuzluk gibi sorunları doğurur.

Öte yandan bağırsak enfeksiyonunun yaygın belirtilerinden biri de midede meydana gelen şişliktir. Bu durum genel olarak midede gaz birikmesine bağlı olarak ortaya çıkar.

Bağırsak enfeksiyonunun tedavisi nasıl yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bağırsaklardaki enfeksiyonun kaynağı burada gelişim gösteren mikroorganizmalardır. Bu mikroorganizmaların sebep olduğu iltihabın kurutulması için tıbbi bir yardıma ihtiyaç duyulurken doktor tarafından tedavi sürecine destek olması amacıyla birtakım yaşam alışkanlıkları edinilmesi istenebilir. Söz konusu alışkanlıklar bağırsaklardaki enfeksiyonun yok edilmesine yardımcı olmakla kalmaz, vücudun genel sağlığına olumlu yönde katkıda bulunmakla birlikte birçok sistemin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılar.

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Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir?
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