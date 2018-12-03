Depresyona karşı beyin implantı

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ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde araştırmalarını yürüten bilim insanları, dünya genelinde her yıl 300 milyon insanın pençesinde olduğu tahmin edilen depresyona karşı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. "Derin Beyin Stimülasyonu" (DBS) adı verilen yöntem, insanın beynine zaman zaman belli dozlarda elektrik sinyali gönderecek bir implant takılıyor ve bu sayede kişinin beynine direkt gönderilen elektroşoklarla depresyon etkisi azaltılıyor. Araştırma sonuçlarının olumlu sonuç vermesiyle beynin belli bölümleri elektriksel uyarılarak depresyondaki kişinin beyninin tekrar sağlıklı şekilde çalışması sağlanıyor.