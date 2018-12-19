Burun estetiğinde ne, nedir?

Rinoplasti: burun estetiği ameliyatının tıbbi adıdır. Günlük hayatımızda kullanıma girmiştir.

Atel: Ameliyat sırasında burun içinde oluşturulan, kemik ve kıkırdaktan meydana gelen burun çatısının kaynaması için burun üzerine konulan alçı veya plastik destek. 1 hafta burun üzerinde kalması gerekir.

Tampon: Kemik ve kıkırdak çatıyı burun içinden desteklemek amacıyla konulan, içi boş bir boru şeklindeki silikon aparat. Bu boşluktan kişi nefes alabilir. Daha önceleri tampon olarak gazlı bez kullanılıyordu. Takma ve çıkarma esnasında hem doktor hem de hasta için epey zorluk vardı. Burundan nefes almak imkansızdı. Teknoloji sayesinde bu iş çok kolaylaştı. Tampon ameliyattan 1 hafta sonra çıkartılır.

Kemer: Burnun üst tarafında, gözlerin arasından burun ucuna kadar olan bölgedeki genellikle doğuştan olan çıkıntı. Zaten çoğu kişinin burun estetiği yaptırma sebebi kemerli bir buruna sahip olmasıdır. Tıbbi adı hump olarak geçer.

Kolumella: 2 burun deliği arasında, burun ucundan üst dudağa uzanan bölüm. Bir çok şekilde karşımıza çıkar. Bazen kolumella düşüklüğü yüzünden burun estetiği yaptırmak isteyenler de görülebilir.

Açık rinoplasti: Kolumelladan kesi yapılarak tüm üst burun derisi ve burun ara duvarı açılarak yapılan ameliyat tekniği. Bu teknikte tüm dokuları, kemik ve kıkırdakları tamamen görerek en uygun burun şekli verilebilir. Dezavantajı, kolumellada küçük bir iz kalması. Bu iz zamanla beyazlayarak neredeyse görünmez olur. Üstelik burun alt yüzeyinde kaldığı için karşıdan görülmez.

Kapalı rinoplasti: Kolumellayı kesmeden, burun delikleri ile septum arasındaki deriyi ayırarak yapılan teknik. Burun estetiği önceki yıllarda bu teknikle yapılıyordu. Giderek terk edilen bir yöntem.

Septum deviasyonu: İki burun deliğini birbirinden ayıran duvara septum denir. Bu septumun eğriliğine de septum deviasyonu denir. Burunda yaşanan nefes alma sıkıntılarının çoğundan sorumlu olan bir deformasyondur.

Revizyon: Burun estetiği olduktan sonra bir sorun yaşanması veya sonuçtan memnun olunmaması sonucu yapılan ikincil burun ameliyatıdır. Sekonder burun estetiği de denir.

Törpüleme: Burun sırtındaki kemerin çok büyük olmadığı durumlarda özel bir alet ile kemere sebep olan çıkıntının alınması işlemidir.

Çökme: Burun estetiği sonrası oluşturulan kemik ve kıkırdak çatının özelliğinin bozulmasıdır. Burun dikliğini kaybeder. Her iki yana doğru yayılır.

Kaydırak burun: Burun sırtının düz değilde hafif kavisli olarak yapıldığı ve burun ucunun kalkık olduğu burun şekli.

Semer burun: Burun sırtının kemerli burun aksine çökük olarak karşımıza çıkmasıdır. Bunu düzeltmek için bu bölgeye kıkırdak takviyesi gerekir.

Ödem: Burun dokuları kesilip yeniden dikildiği için iyileşme süreci boyunca görülen şişliklere verilen genel isim. Ameliyat sonrası 1-2 ay kadar yoğun ödem görülebilir. 6. ayda büyük oranda azalır. Kalın derili burunlarda ise ödemin tamamen geçmesi 18 ayı bulabilir.

Bu terimleri doğru bilerek burun estetiği hakkındaki araştırmalarınızı daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.