Dişin doğal rengini neler belirliyor?

YAŞIMIZ İLERLEDİKÇE DİŞ RENGİMİZ KOYULAŞIYOR

Ağızda direkt olarak gördüğünüz diş tabakası, hemen dişetlerinin üzerinde yer alan ''mine'' tabakasıdır. Minenin doğal rengi beyazdır ancak yarı saydam oluşu nedeniyle altındaki tabakaların rengini de yansıtmaktadır. Minenin hemen altında yer alan doku ''dentin'' olarak adlandırılır. Normal rengi sarıdır ve pürüzlü bir yapısı vardır. Birey yaşlandıkça pulpadan gelip içine nüfuz eden materyaller zamanla rengini daha koyu kahverengi/sarı bir renge dönüştürmektedir. Dolayısıyla ağız içindeki bir dişe baktığımızda gördüğümüz renk, yarı saydam mine, zamanla rengi koyulaşan dentin ve altında yatan ''pulpa'' dokusunun kompozisyonudur.

Bu nedenle yaşımız ilerledikçe dişlerimizi düzenli fırçalasak dahi renginin koyulaşmasının önüne geçemeyiz. İstediğiniz kadar fırçalayın dişin içinden yansıyan kompozisyonun rengini değiştiremezsiniz.