Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Dişin doğal rengini neler belirliyor?

doğal rengini neler belirliyor?

Hepimiz dişlerimizin güzel gözükmesini isteriz. Peki, dişte beyazlığı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Dişlerimizde görülen renk değişikliklerinin sebepleri neler? Ağız ve Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Esra Kaya Petek, bu konuda merak edilen soruları sizler için yanıtladı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:29
Dişin doğal rengini neler belirliyor?

YAŞIMIZ İLERLEDİKÇE DİŞ RENGİMİZ KOYULAŞIYOR

Ağızda direkt olarak gördüğünüz tabakası, hemen dişetlerinin üzerinde yer alan ''mine'' tabakasıdır. Minenin doğal rengi beyazdır ancak yarı saydam oluşu nedeniyle altındaki tabakaların rengini de yansıtmaktadır. Minenin hemen altında yer alan doku ''dentin'' olarak adlandırılır. Normal rengi sarıdır ve pürüzlü bir yapısı vardır. Birey yaşlandıkça pulpadan gelip içine nüfuz eden materyaller zamanla rengini daha koyu kahverengi/sarı bir renge dönüştürmektedir. Dolayısıyla ağız içindeki bir dişe baktığımızda gördüğümüz renk, yarı saydam mine, zamanla rengi koyulaşan dentin ve altında yatan ''pulpa'' dokusunun kompozisyonudur.

Bu nedenle yaşımız ilerledikçe dişlerimizi düzenli fırçalasak dahi renginin koyulaşmasının önüne geçemeyiz. İstediğiniz kadar fırçalayın içinden yansıyan kompozisyonun rengini değiştiremezsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dişin doğal rengini neler belirliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN