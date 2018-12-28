Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesinde nelere dikkat edilir?

Uygun koşullarda saklanmayan yiyecekler tehlike saçıyor. Temiz görünen tadı ve kokusu güzel olan yiyecekler hijyenik koşullara uygun olmadığında da zehirli hale gelebilir. Bu durum sağlığımız için gizli bir tehlike demektir. Sağlığımızı tehdit eden gıda zehirlenmelerine karşı kendimizi mutlaka korumalıyız.

Genellikle birkaç sıvı desteği ve birkaç basit tedavi ile kendiliğinden geçebilir. Toksin vücuttan atılıncaya kadar zehirlenme sürer. Çok uzun vadeli bir hastalık değildir. Ancak çok dikkatli olmamız gerekir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gıda zehirlenmesi oluştuğunda ilk belirtiler halsizlik, yorgunluk, terleme, baş dönmesi, hafif ateş, daha sonra kusma ve ishaldir. Genelde gıda zehirlenmesi bir veya iki gün sürebilir. Ancak salmonellada bu bir haftaya kadar uzamaktadır ve yüksek ateşte seyreder. Bu nedenle salmonella zehirlenmelerinde doktora mutlaka başvurulmalı ve antibiyotik kullanılmalıdır.

Zehirlenme olduğu takdirde uzman bir doktora başvurulmalıdır. Önlem olarak tuz ve şeker dengesini sağlamak, bol miktarda su almak lazımdır. Mutlaka bir doktora başvurup tedavi olmak gerekir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALIDIR?

Ne zaman doktora başvurulmalı?

• İshal 3 günden fazla devam ederse

• 38,5 C°'den yüksek ateş var ise

• Görme ve konuşma zorluğu yaşıyorsanız

• Ağız kuruluğu ve az idrara çıkma gibi ciddi sıvı kaybı ya da kanlı ishal durumunda

GIDA ZEHİRLENMESİNE KARŞI NASIL KORUNURUZ?

Gıda zehirlenmesinden nasıl korunuruz?

• Yemek pişirmeden önce ellerinizi bol su ile güzelce yıkamanız gerekmektedir.

• Çabuk bozulma özelliği olan yiyecekler iki saat geçmeden yeniden dolaba geri koyunuz.

• Buzdolabında 1 ya da 2 günden uzun süre beklemiş çiğ et, kümes hayvanı veya balığı pişirip yemeyin.

• Gıdaları tüketmeden son kullanma tarihine mutlaka bakınız.

• Günü geçmiş, kutusu yırtılmış, eğer konserveyse kutusu şişmiş ya da delinmiş gıdaları kullanmaktan kesinlikle kaçınınız.

• Alışılmadık bir koku var ise yemekten mutlaka kaçınınız.