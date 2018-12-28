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bölümleri! A’dan Z’ye tıbbi bölümler

Hastanelerde yer alan A’dan Z’ye tıbbi bölümlerin tam listesini bir arada derledik. Herhangi bir hastaneden randevu alacağınız esnada öncelikle önünüze aşağıdaki bölümler çıkacaktır. Bu bölümlerin işlevlerini de bilmek ayrıca önem taşır. Tıbbi bölümlerin listesi şöyle;

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:56
Hastane bölümleri! A’dan Z’ye tıbbi bölümler

HASTANE BÖLÜMLERİ - A'DAN Z'YE

  • ALGOLOJİ
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  • ÇOCUK CERRAHİSİ
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  • ÇOCUK ENFEKSİYON
  • ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
  • ÇOCUK HEMATOLOJİSİ
  • ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
  • ÇOCUK METABOLİZMA
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  • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
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  • ENFEKSİYON HASTALIKLARI
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  • GERİATRİ
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  • GÖĞÜS HASTALIKLARI
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