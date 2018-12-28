Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi ile kasların hastalıklarını inceleyen bilim dalına nöroloji denmektedir. Eskiden psikiyatri ve nöroloji tek bir başlık altında bilinirken günümüzde iki ayrı branş şeklinde hastalara hizmet vermektedir.

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Nöroloji hangi hastalıklara bakar diye merak eden kişiler aşağıdan hemen öğrenebilirler. Bu hastalıklardan birisine sahipseniz nöroloji bölümüne gidebilirsiniz.

Baş ağrısından şikayeti olan hastalar ( Migren, gerilim tipi ve çok çeşitli olabiliyor.)

Baş dönmesi hastaları (vertigolar)

El ve ayak uyuşmaları yaşan hastalar

Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları

Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)

Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar

Yüz felçleri

Beyin enfeksiyonları

Huzursuz bacak sendromu

Alzheimer hastalığı

El ve ayaklarda titremesi olan hastalar (Parkinson hastalıkları

Sara ve epilepsi hastalıkları

Bilinç kaybıyla seyreden bayılmalar

ALS hastalıkları

MS hastalıkları

Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)