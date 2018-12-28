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ve Travmatoloji Hangi Hastalıklarla bakar?

Hastanelerde ve travmatoloji bölümünün baktığı bazı hastalıklar vardır. Ortopedi ve Travmatoloji hangi hastalıklara bakar diye merak ediyorsanız en kısa hali ile tüm ayrıntıya burada ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:09
Ortopedi ve Travmatoloji Hangi Hastalıklarla bakar?

Ortopedi ve Travmatoloji insanın doğumundan ölümüne kadar olan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının neredeyse tamamıyla dolaylı ya da direk olarak ilgilenen bilim dalıdır. Ortopedi, kelime anlamı düzgün çocuktur. Travmatoloji ise travma sonucu yaralanmalara bakan bölüm olarak adlandırılır. Peki, Ortopedi ve Travmatoloji Hangi Hastalıklarla bakar?

Kol ve bacak kemikleri, kas iskelet sistemi olmak üzere omurga, leğen kemiği denilen kemikler yani kısacası boyun baş bölgesi haricindeki bütün kemik dokuların hastalıkları, travma sonucu oluşan kırıkların, çıkıkların ve tümörel kitlelerin oluşması enfeksiyonları ortopedi ve travmatoloji bilimi içerisinde tedavi edilen rahatsızlıklardır.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

*Doğumsal kalça çıkıkları

*Bacaklardaki eşitsizlikler

*Menisküs yaralanmaları

*Eklem bağlarındaki ezilme ve burkulmalar

* Sinir sıkışmaları

*Tetik parmak

*Tenisçi dirseği

*Eklem kireçlenmeleri

*Siyatik

*Topuk dikeni

*Kıkırdak yaralanmaları

*Lif kopmaları

*Kemik kırıkları

*Kemik iltihapları

*Farklı eklemlerdeki çıkıklar

*Eklem ağrıları

*Romatizmalar

*Boyun ve bel fıtıkları

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Ortopedi ve Travmatoloji Hangi Hastalıklarla bakar?
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