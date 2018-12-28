Ortopedi ve Travmatoloji insanın doğumundan ölümüne kadar olan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının neredeyse tamamıyla dolaylı ya da direk olarak ilgilenen bilim dalıdır. Ortopedi, kelime anlamı düzgün çocuktur. Travmatoloji ise travma sonucu yaralanmalara bakan bölüm olarak adlandırılır. Peki, Ortopedi ve Travmatoloji Hangi Hastalıklarla bakar?

Kol ve bacak kemikleri, kas iskelet sistemi olmak üzere omurga, leğen kemiği denilen kemikler yani kısacası boyun baş bölgesi haricindeki bütün kemik dokuların hastalıkları, travma sonucu oluşan kırıkların, çıkıkların ve tümörel kitlelerin oluşması enfeksiyonları ortopedi ve travmatoloji bilimi içerisinde tedavi edilen rahatsızlıklardır.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

*Doğumsal kalça çıkıkları

*Bacaklardaki eşitsizlikler

*Menisküs yaralanmaları

*Eklem bağlarındaki ezilme ve burkulmalar

* Sinir sıkışmaları

*Tetik parmak

*Tenisçi dirseği

*Eklem kireçlenmeleri

*Siyatik

*Topuk dikeni

*Kıkırdak yaralanmaları

*Lif kopmaları

*Kemik kırıkları

*Kemik iltihapları

*Farklı eklemlerdeki çıkıklar

*Eklem ağrıları

*Romatizmalar

*Boyun ve bel fıtıkları