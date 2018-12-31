Akne nedir? Nasıl tedavi edilir?

Oluşmuş sivilceyle oynanması, koparılmaya çalışılması ciltte geri dönüşü zor problemlere yol açabilir. Aknenin olduğu yerde lekelenmelerinveya yaraların olmuşmaması için elle dokulmaması önerilir. Eğer sivilceyle oynandığı takdirde aknenin yayılması kaçınılmaz bir durum haline gelir.

Cilt temizliği akne oluşumunda önemli rol oynar

Akne oluşumu gözeneklerdeki kirlerin birikmesi ve cilt tipiyle de bağlantılı olarak sorunlar yaratması çokça gözlenene durumlardandır. Kişi kendi cilt tipini bilip ona göre cilt temizliğini yaptığı takdirde akne oluşumunun önüne geçebilmesi mümkündür.

Akne Tedavisi Nasıl Yapılır

Akne tedavisi için öncelikle bir doktora gidilmesi önerilir. Uzmanlardan alınacak yardımla daha sağlıklı ve kesin çözümlü bir tedavi uygulanır. Vücut tipinden vücut tipine değişiklikler gösteren akne bazı kişilerle basit bazı kişilerde ise ağrılı bir süreç geçrilmesine neden olur. İltihabı yüksek akneler için doktorun uygun gördüğü antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Hekiminiz tarafından verilen kremler akne tedavisinde önemli rol oynar. Kadınlarda akne tedavisinde ise hormon düzenleyici ilaçlar tercih edilebilir. Gerekli hormon testleri yapılarak bu tedaviye başalanabilir. Doktora danışılmadan kullanılan hormon ilaçları veya antibiyotikler vücudunuzda daha büyük problemlere yol açabilir.

Akne tedavisi için yapmanız gerekenler

Yatmadan önce mutlaka cilt temizliğinin yapılması gerekmektedir. Gün içinde dolan gözenekler temizlenmediği takdirde akne oluşumunun önüne geçilmesi pek mümkün olmayabilir. Cilt tipine uygun sabunlar veya temizleyiciler tespit edilmeli her ürün iyi gelecek mantığından uzak durulup öncelikle cilde uygun sabun veya temizleyiciler kullanılmalıdır.

Nemlendirici kullanın

Temizlenmiş yüzünüze yatmadan önce veya gün içinde kendi cilt tipinize uygun nemlendiricilerden faydalanabilirisiniz. Cildin nem dengesi akne tedavisinde önemlidir.

Akne İzleri Nasıl Geçer

Evde bulunan malzemelerle akne izlerinin tedavisine yardmcı olabilirsiniz. Örneğin sivilce lekelerinizin bulunduğu yere limon sürmek sivilce izlerine iyi gelecektir.

Elma sirkesi temizleyici görevi görür

Elma sirkesinin birçok faydası olduğu gibi sivilce lekelerine de iyi geldiği bilinmektedir. Temizlenmiş cildinize bir pamuk yardımıyla elma sirkesi sürüp bu yöntemi periyodik olarak uygularsanız etkili sonuçlar alabilirsiniz.