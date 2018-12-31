Genel anestezi vücudun tamamının anestezik maddeler yardımıyla uyuşturulmasıdır. Bu işlem dolayısıyla vücudun hiçbir yaşamsal fonksiyonuna zarar vermemesi için işlemler son derece titiz bir şekilde yürütülür. Lokal anestezi ise vücudun müdahale edilecek olan belirli bir bölgesinin uyuşturulması anlamına gelir. Lokal anestezi esnasında bilinç kapalı olmaz, yalnızca vücudun belirli bir bölgesi uyuşuktur. İlk zamanlarda anestezi işlemi sadece ağrıyı sonlandırmak amacıyla uygulanmış olsa da günümüzde anestezinin kullanım alanı oldukça geniştir. Ağrının sona erdirilmesinde rol oynamasının yanı sıra anesteziden yoğun bakım ünitelerinde ve kan bankalarında dahi faydalanılır.

Anestezi uzmanı nasıl olunur?

Genel olarak halk arasında anestezi uzmanlığı ve anestezi teknisyenliği sıklıkla karıştırılır. Oysaki bu iki meslek birbirinden belirli noktalarda ayrılır. Anestezi uzmanı olmak için sağlanması gereken ilk şart tıp fakültesi mezunu olmaktır. Üniversitelerin 6 yıllık tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra her yıl yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavında başarılı olmak ve bu alanda uzmanlaşmak gerekir. Anestezi uzmanlığı bölümü de 4 senedir. Yani tıp fakültesine yeni giriş yapmış bir öğrencinin anestezi uzmanı olabilmesi için önünde en az 10 yıllık bir süre vardır.

4 yıllık anestezi uzmanlığı eğitimi sürecinde hem ameliyathanelerde hem de polikliniklerde görev alınır. Anestezi asistanı olarak geçirilen bu sürecin sonunda anestezi uzmanı unvanı alınabilir.

Anestezi uzmanının görevi nedir?

Ameliyata alınacak olan hastalar ameliyat öncesi bir dizi teste tabi tutulurlar. Bu testlerin sonuçlanmasının ardından sonuçlar anestezi uzmanına iletilir. Anestezi uzmanı bu testlerin sonuçları ışığında hastanın ameliyat olmaya uygun olup olmadığına ve ameliyat esnasında hangi işlemlerin uygulanacağına karar verir. Ameliyatın tamamlanmasının ardından hastayı uyandırmak da yine anestezi uzmanının görevleri arasındadır.