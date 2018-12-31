Siğil Nedir? Nasıl tedavi edilir?

Siğiller bulaşıcı mıdır?

Bulaşıcı olma ihtimali olan siğiller, kesik veya yaralar gibi geçirilmiş bir kaza sonucu bulaşan virüslerden kaynaklanıyorsa bulaşıcı olma riski artan siğillere neden olur.

Genital bölgedeki siğillere dikkat!

Özellikle genital bölgede çıkan siğillerin cinsel yolla bulaştığı bilinmektedir. Genital bölgede ağrı, kaşıntı gibi şikayetlere yol açar. Periyodik jinekolojik muayene olan kadınlar oluşmakta olan siğillere erken tanı konularak basit tedavileri yapılabilir. Fakat genital bölgedeki siğiller çok basite indirgenmemelidir. Rahim ağzı kanserine neden olan en büyük etkenlerden biri olan genital siğiller tedavi edilmediği takdirde büyük sorunlara yol açabilir. İlerlememiş genital siğillere basti ilaç tedavisi uygulanarak kısa vadede siğillerden kurtulunabilir. Bir kere genital siğil geçirmiş bir hastanın jinekolojik muayenelerinin aksatmamaları önemle tavsiye edilir. Rahim ağzın kanserinin yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda siğiller ciddi tehdit içerir.

Ayakta çıkan siğiller nasırla karıştırıabilir...

Ayaklarda çıkan siğillerin zaman zaman nasırla karıştırıldığı bilinmektedir. Ayaklarda çıkan bu döküntüler hareket ettikçe ağrı yapar. Yoğun iltihap içeren bu siğiller hareket halindeyken baskı görür ve ağrıya neden olur.

Siğil nasıl tedavi edilir?

Duygu geçişleri, özellikle korkma veya heyecanlanma durumunda çıkan siğiller vücutta iz bırakmadan kendiliğinden iyileşebilir. Fakat siğilin neden olduğu virüs bir kere vücuda girdiği zaman vücuttan bir daha çıkmaz ve tekrarlama riski çok yükselir. Siğillerin tedavisinde en önemli unsur iste bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bağışıklık sistemi her zayıfladığında siğile yol açan virüs tekrar uyanır ve özellikle daha önce çıkmış bölgede tekrar çıkmaya başlar. Bağışıklık sistemi güçlendirilmesi siğillerin tekrar etmemesi için büyük önem taşır.

Doğal yollarla siğilleri geçiren yiyecekler

- İncir (İncirin beyaz sıvısı günde birkaç kere siğil üzerine damlatılır. Etkili olduğu görülmüştür.)

- Sarımsak ( Sarımsak ikiye bölünür ve sıvısı siğilin üzerine sürülür)

- Lahana suyu ( Günde birkaç kere lahane suyu siğilin üstüne damlatılabilir. )

- Muz ( Muz kabuğunun içindeki madde vücutta birçok yaraya iyi geldiği bilinmektedir. Oluşan siğillerin üzerine günde birkaç kere sürülebilir.)