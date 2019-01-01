Çağımızın alarm veren sağlık sorunu: D vitamini

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D vitamini eksikliği kanserden diyabete, obeziteden kemik sağlığına ve hatta kalpdamar hastalıklarına neden oluyor. Kimler mi risk altında? Kadınlar, erkeklere göre daha büyük bir risk altında. Çalıştığınız cam plazalar bile D vitamini eksikliğine neden oluyor. Uzmanlar "D vitamini eksikliği için tedavi hekim tarafından düzenlenmelidir" uyarısında bulunuyor. SABAH, bu yazı dizisiyle günümüzün alarm veren eksikliği D vitaminini mercek altına aldı.Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüştü Serter, D vitamini eksikliği ve kronik hastalıkların 37'nci enlemin üzerinde kalan ülkelerde artış gösterdiğini belirtti. Türkiye de 37'nci enlem üzerinde olduğu için D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu belirten Prof. Dr. Serter, D vitamininin kas iskelet sistemi ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücudumuzdaki tüm sistemleri etkilediğini, kalp-damar hastalıklarından diyabete, obeziteye, kemik kaybına ve kansere kadar birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Ülkemizde kış aylarında kasımdan mayısa kadar herkese, yaz aylarında ise güneşten korunanlara Vitamin D desteği öneriliyor. Tabii hekim kontrolünde. Ayrıca, mayıs-kasım arasında haftada 3 gün saat 10.00 ila 15.00 arasında 20-30 dakika vücudun yüzde 25'i yani kol ve bacaklar açık olacak şekilde güneş görmek yeterli görülüyor.D vitamininin yüzde 80-90'ını güneşten, yüzde 20'sini gıdalardan alıyoruz. D vitamini eksikliğinin basit bir vitamin eksikliği değil hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serter, yoğun şehir temposuna maruz kalan yetişkinleri de uyardı. Özellikle de cam plazalarda çalışanları. "Cam plazalar ardında çalışan nüfus çok yüksek. Camlar D vitaminini geçirmiyor. Çünkü bunlar güneş ışığını almayan camlar. Normal camın arkasından bile güneş ışınlarını alamıyoruz. Plazalarda çalışanlar risk altında" diyen Serter şöyle devam etti:"Yorgun ve bitkin mi hissediyorsunuz o zaman dikkat. D Vitamini eksikliğinin sıklıkla rastlanan belirtileri arasında yorgunluk ve bitkinlik, kronik halsizlik, baş-boyun terlemesi, sık kramplar, yaygın kemik ve kas ağrıları var. D Vitamininin diyabete de etkisi var. Türkiye'de son 15 yılda diyabetli hasta sayısı yüzde 7'den yüzde 18'e ulaştı. Ülkemizde 11 milyon civarında diyabetli var. D vitamininin diyabet gelişiminin önüne geçilmesi açısından da önemi var."D vitamini eksikliğini saptamak için kan analizi yaptırmanın öneminin altını çizen Prof. Dr. Serter şunları söyledi: "Güneş ışınlarından D vitamini alabilmemiz için güneşlenme zamanına dikkat etmek gerekir. Örneğin haftada en az 3 gün 10.00-15.00 saatleri arasında 15-20 dakika kadar güneş ışınlarıyla temas edilmesi gerekiyor. Faktör 15'in üzerindeki güneş yağları güneşi bloke ediyor. Bunlara dikkat edilmezse yazın alınan güneşin D vitamini ihtiyacını karşılamaması söz konusu olabilir. Öte yandan da aşırı güneşlenme cilt kanseri riskini artırır."D vitamini içeren besinlere de dikkat çeken Serter, "Somon, uskumru, ton balığı, sardalya gibi yağlı balık türleri; yumurta sarısı, süt, brokoli, maydanoz D vitamini içerir. Ancak D vitamini yönünden zengin gıda yok, bu nedenle besinlerden günlük alınan vitamin D, gereken minimum miktarların altında kalıyor" dedi.Cam plazalarda çalışanların risk altında olduğu ifade edildi.