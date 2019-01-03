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eksikliği, bunamaya yol açıyor!

eksikliği bulunan kişilerde en sık görülen durumların , kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve olduğunu belirten uzmanlar bu durumun; geri döndürülemez kafa karışıklığı ve hafıza kaybı da dâhil olmak üzere, zihinsel sorunlara yol açabileceğinin altını çizdi. Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 3.1.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:42
B12 eksikliği, bunamaya yol açıyor!

YORGUNLUĞUNUZUN NEDENİ B12 EKSİKLİĞİ OLABİLİR!

Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

", düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerde en sık görülen semptomdur. Ancak yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir, ya da sadece yeterince uyumadığınız için yorgun olabilirsiniz" diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, "B12 eksikliğinin diğer belirtileri arasında yorgunlukla beraber kafa karışıklığı, kognitif bozukluk, uyuşukluk ve karıncalanma yer alır" dedi.

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B12 eksikliği, bunamaya yol açıyor!
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