B12 eksikliği, bunamaya yol açıyor!

YORGUNLUĞUNUZUN NEDENİ B12 EKSİKLİĞİ OLABİLİR!

Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, B12 vitamini eksikliği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Yorgunluk, düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerde en sık görülen semptomdur. Ancak yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir, ya da sadece yeterince uyumadığınız için yorgun olabilirsiniz" diyen Uzm. Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, "B12 eksikliğinin diğer belirtileri arasında yorgunlukla beraber kafa karışıklığı, kognitif bozukluk, uyuşukluk ve karıncalanma yer alır" dedi.