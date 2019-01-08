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Sirozun bir numaralı nedeni: Büyüyen göbek

GÜL KİREKLO Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Sirozun bir numaralı nedeni: Büyüyen göbek
Göbek bölgesindeki yağlanma birçok rahatsızlığın da habercisi. Dikkat edilmezse obezite, diyabet, hormon bozuklukları, gebe kalmakta güçlük, karaciğer yağlanması, cinsel fonksiyon bozuklukları, kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Hatta dünyada artık karaciğer sirozunun bir numaralı nedeni büyüyen göbek. Karnımızın yani göbeğimizin büyümesinin nedenlerini uzmanlar, çok hızlı yemek yemek, 50 yaştan itibaren hormonel dengelerin değişmesi, yeterince uyumamak, light beslenmek, kalorisiz yiyecek ya da içeceklerden çok içmek, stres altında olmak, uzun süre hareketsiz kalmak ve hatta sigara içmenin bile göbek yaptığının altını çiziyor. Uzmanlar uyarıyor, erkeklerde bel çevresinde risk sınırı 94-101, 102'den sonrası ise yüksek risk. Kadınlarda 80-87 arası riskli. 88'den sonrası yüksek riske giriyor.

KALBİ DE TETİKLER
Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan: Yiyeceği ağzımızda en az 20 kere çevirmemiz gerek. Yavaş yavaş yemek ve kaliteli protein almak, yeterince lif almak çok önemli. Yeterince uyumamak da göbek yaptırıyor. Sigara ve aşırı tüketilen alkol yağlanma yapar.
Diyetisyen ve Akupunktur Uzmanı Dr. Murat Topoğlu: Her sene bir beden göbeğimizden büyüyerek kilo alıyoruz. Belinizi kalça ölçünüze bölün. Kadınlarda 0-8, erkeklerde 1 oranını geçersek göbekliyiz, kilo alıyoruz demektir. Kadında bel 60, kalça 90 ise 0.70 çıkar. Bu oran göbeksizdir. Göbeğin büyük olması başta kalp damar hastalıklarını tetikler. Erkekler bu konuda dikkatli olmalı.
Obezite Cerrahı Doç. Dr. Feyzullah Ersöz: Binden fazla obezite hastasını tedavi ettim. Dünyada göbeklenmede genel bir artış var. Eskiden dünyada karaciğer sirozunun birinci nedeni alkoldü. Şimdi bir numaralı nedeni karın içi yağlanma. Belin ince olması sağlıklı olmanın bir numaralı göstergesi.
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