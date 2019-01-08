Sirozun bir numaralı nedeni: Büyüyen göbek

BUGÜN NELER OLDU

Göbek bölgesindeki yağlanma birçok rahatsızlığın da habercisi. Dikkat edilmezse obezite, diyabet, hormon bozuklukları, gebe kalmakta güçlük, karaciğer yağlanması, cinsel fonksiyon bozuklukları, kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Hatta dünyada artık karaciğer sirozunun bir numaralı nedeni büyüyen göbek. Karnımızın yani göbeğimizin büyümesinin nedenlerini uzmanlar, çok hızlı yemek yemek, 50 yaştan itibaren hormonel dengelerin değişmesi, yeterince uyumamak, light beslenmek, kalorisiz yiyecek ya da içeceklerden çok içmek, stres altında olmak, uzun süre hareketsiz kalmak ve hatta sigara içmenin bile göbek yaptığının altını çiziyor. Uzmanlar uyarıyor, erkeklerde bel çevresinde risk sınırı 94-101, 102'den sonrası ise yüksek risk. Kadınlarda 80-87 arası riskli. 88'den sonrası yüksek riske giriyor.Yiyeceği ağzımızdaen az 20 kere çevirmemizgerek. Yavaş yavaşyemek ve kaliteli proteinalmak, yeterincelif almak çok önemli.Yeterince uyumamak dagöbek yaptırıyor. Sigarave aşırı tüketilen alkol yağlanma yapar.Hersene bir beden göbeğimizden büyüyerekkilo alıyoruz. Belinizi kalça ölçünüzebölün. Kadınlarda 0-8, erkeklerde1 oranını geçersek göbekliyiz, kiloalıyoruz demektir. Kadında bel 60,kalça 90 ise 0.70 çıkar. Buoran göbeksizdir. Göbeğinbüyük olması başta kalpdamar hastalıklarını tetikler.Erkekler bu konuda dikkatliolmalı.Binden fazla obezite hastasınıtedavi ettim. Dünyada göbeklenmedegenel bir artış var. Eskiden dünyadakaraciğer sirozununbirinci nedeni alkoldü.Şimdi bir numaralı nedenikarın içi yağlanma. Belinince olması sağlıklı olmanınbir numaralı göstergesi.