Sirozun bir numaralı nedeni: Büyüyen göbek

Göbek bölgesindeki yağlanma birçok rahatsızlığın da habercisi. Dikkat edilmezse obezite, diyabet, hormon bozuklukları, gebe kalmakta güçlük, karaciğer yağlanması, cinsel fonksiyon bozuklukları, kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Hatta dünyada artık karaciğer sirozunun bir numaralı nedeni büyüyen göbek. Karnımızın yani göbeğimizin büyümesinin nedenlerini uzmanlar, çok hızlı yemek yemek, 50 yaştan itibaren hormonel dengelerin değişmesi, yeterince uyumamak, light beslenmek, kalorisiz yiyecek ya da içeceklerden çok içmek, stres altında olmak, uzun süre hareketsiz kalmak ve hatta sigara içmenin bile göbek yaptığının altını çiziyor. Uzmanlar uyarıyor, erkeklerde bel çevresinde risk sınırı 94-101, 102'den sonrası ise yüksek risk. Kadınlarda 80-87 arası riskli. 88'den sonrası yüksek riske giriyor. KALBİ DE TETİKLER Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan:
Yiyeceği ağzımızda
en az 20 kere çevirmemiz
gerek. Yavaş yavaş
yemek ve kaliteli protein
almak, yeterince
lif almak çok önemli.
Yeterince uyumamak da
göbek yaptırıyor. Sigara
ve aşırı tüketilen alkol yağlanma yapar. Diyetisyen ve Akupunktur Uzmanı Dr. Murat Topoğlu:
Her
sene bir beden göbeğimizden büyüyerek
kilo alıyoruz. Belinizi kalça ölçünüze
bölün. Kadınlarda 0-8, erkeklerde
1 oranını geçersek göbekliyiz, kilo
alıyoruz demektir. Kadında bel 60,
kalça 90 ise 0.70 çıkar. Bu
oran göbeksizdir. Göbeğin
büyük olması başta kalp
damar hastalıklarını tetikler.
Erkekler bu konuda dikkatli
olmalı. Obezite Cerrahı Doç. Dr. Feyzullah Ersöz:
Binden fazla obezite hastasını
tedavi ettim. Dünyada göbeklenmede
genel bir artış var. Eskiden dünyada
karaciğer sirozunun
birinci nedeni alkoldü.
Şimdi bir numaralı nedeni
karın içi yağlanma. Belin
ince olması sağlıklı olmanın
bir numaralı göstergesi.