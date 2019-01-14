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Kemoterapide umut verici gelişme

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Giriş Tarihi: 14.1.2019
Kemoterapide umut verici gelişme
ACS Central Science adlı bilimsel yayında yer alan çalışma, kemoterapi hastaları için yeni bir umut oldu. Bilim insanları, kanser tedavisi için uygulanan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmak için 3D yazıcı kullanılarak cihaz geliştirdi. Damara yerleştirilen emici cihazla kanserli tümöre uygulanan ilaçların neden olduğu bulantı ve saç dökülmesi gibi yan etkileri giderilebilecek. Araştırmacılar, şimdilik sadece domuzlar üzerinde denenen yöntemin insanlara uygulanacağı yeni testler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Deneylerin iki yıl içinde başlayabileceğini belirtildi.
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