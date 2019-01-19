Şakir dedeyi TAVI kurtardı

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İstanbul'da yaşayan 95 yaşındaki Giresunlu Şakir Son, TAVI (ameliyatsız kalp kapağı değişimi) ameliyatıyla adeta yeni bir hayata adım attı. En büyüğü 71 yaşında olan 6 çocuk babası Şakir dede, yıllar boyunca Karadeniz'in yeşil yaylalarında yaşadı, hayvancılıktan kazandığıyla insanlara yardımlarda bulunduğu için herkesin gönlünü fethetti. Karbonhidrat ve şekerden uzak bir yaşam tercih eden Şakir Son, hiçbir hastalık yaşamadı. Ancak bir süre önce sırt ağrısı ve çabuk yorulma şikâyetleri arttı. Bunlara bayılmalar da eklenince doktora başvurdu. Kalbinde sorun olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun'a başvurdu. Prof. Boztosun, Şakir dedeye TAVI işlemini uygulamaya karar verdi.Boztosun, "TAVI işlemini kateterler kullanarak aort kalp kapağı yerleştirmesi olarak ifade edebiliriz. 1 saat süren bir operasyon. TAVI, önce kalp kapağındaki daralma derecesine bakılarak yapılır. TAVI'de herhangi bir dikiş yok. Tamamen kasıktan anjiyo yöntemiyle organik kapak kullanarak yapılıyor. Bu normal bir ameliyat olsa en az 1 hafta 10 gün sürüyor" dedi. Yeniden sağlığına kavuşan Şakir Son ise "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yenilenmiş gibi hissediyorum. Baharı yaşıyorum" diye konuştu.SABAH