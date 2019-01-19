Yüz yıl yaşamanın sırrını arıyor!

YAŞLANMANIN VE HASTALIKLARIN SEBEBİ

Mitokondri, son yıllarda bilim dünyasının en ilgi çekici ve üzerinde en çok çalışılan konularından biri. Çünkü çalışmalar sonuçlandıkça başta yaşlılık olmak üzere, son yıllarda iyice yaygınlaşan hastalıkların ortaya çıkışında mitokondrilerin çok önemli rolünün olduğu anlaşıldı. Bu konuda çalışan bilim insanlarından biri de tersine beyin göçü ile Türkiye'ye dönen Dr. Şükrü Anıl Doğan.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Şükrü Anıl Doğan, hücrelerimizin enerji kaynağı olan "mitokondri" üzerine yaptığı araştırma çalışmasıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu'ndan "Yerleşim Desteği" ödülünü almaya hak kazandı.

Bu ödülle gelen para desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde kendine ait bir araştırma laboratuvarı kuran genç bilim adamı, yaşlanma ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkış mekanizmalarını çözmeye çalışıyor.