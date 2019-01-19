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Yüz yıl yaşamanın sırrını arıyor!

Avrupa'dan ödüllü Türk bilim adamı , Avrupa'dan aldığı araştırma destek fonunu 'Türkiye'de yapacağı' sağlıklı yaşlanma ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanacak. Dr. Şükrü Anıl Doğan, yaşlılıkta ve hastalıklarda etkisi olan ''nin şifrelerini çözüyor...

Giriş Tarihi: 19.1.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 13:17
Yüz yıl yaşamanın sırrını arıyor!

YAŞLANMANIN VE HASTALIKLARIN SEBEBİ

, son yıllarda bilim dünyasının en ilgi çekici ve üzerinde en çok çalışılan konularından biri. Çünkü çalışmalar sonuçlandıkça başta yaşlılık olmak üzere, son yıllarda iyice yaygınlaşan hastalıkların ortaya çıkışında mitokondrilerin çok önemli rolünün olduğu anlaşıldı. Bu konuda çalışan bilim insanlarından biri de tersine beyin göçü ile Türkiye'ye dönen .

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Şükrü Anıl Doğan, hücrelerimizin enerji kaynağı olan "mitokondri" üzerine yaptığı araştırma çalışmasıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu'ndan "Yerleşim Desteği" ödülünü almaya hak kazandı.

Bu ödülle gelen para desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde kendine ait bir araştırma laboratuvarı kuran genç bilim adamı, yaşlanma ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıkış mekanizmalarını çözmeye çalışıyor.

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Yüz yıl yaşamanın sırrını arıyor!
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