Grip ve nezleden koruyan 5 besin

Kış mevsiminin kaçınılmaz hastalıklarından olan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sağlık sorunlarından korunmak için doğal besinler en büyük destekçi.
Kış hastalıklarından korunmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen bazen dışarı çıkmak, hasta birine sarılmak ya da yemekten önce elleri yıkamayı unutmak bu hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırıyor. Londra merkezli beslenme uzmanı Rick Hay, doğal yollarla bağışıklık sistemimizi arttırarak kış hastalıklardan korunabileceğini kaydetti. Healthista dergisine açıklamada bulunan Hay'ın bu hastalıklarından koruyan mucizevi 5 besin önerisi söyle: Adaçayı ve mürver:
Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitki. Mürver bitkisi solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkili. Koyu renkli besinler:
Yeşil yapraklı sebzeler,
domates, mısır,
portakal, tatlı patates,
pancar, patlıcan,
zerdeçal, elma,
ananas, kızılcık,
havuç, maydanoz, pancar,
brokoli, lahana gibi
parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin
ve mineral bakımından bağışıklık sistemini
güçlendirmede oldukça etkili. Baharatlardan oluşan sebze çorbaları:
Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal
gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar
hastalıklara karşı korumada
oldukça etkili.
Antibakteriyel ve
antiviral özelliklere
sahip bu çorbalar
hem metabolizmayı
hızlandırıyor hem
de ısınmayı kolaylaştırıyor. Taze meyve veya sebze suları:
Pancar, biber ve
yeşil yapraklı sebzelerden
hazırlanan lif bakımından
yüksek değere sahip
meyve suları bağırsak sağlığını
koruyarak bağışıklık
sistemini güçlendiriyor. Vitaminler:
A vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini soğuk algınlığı semptomlarını azaltıyor. D vitamini grip zatürree ve bronşit gibi hastalıklara karşı koruyor.