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Grip ve nezleden koruyan 5 besin

Beslenme uzmanları gibi hastalıklardan korunmanın reçetesini verdi: ve mürver bitkisi kullanın; koyu renkli sebzeler ve baharatlı çorbalar tüketin A,C ve D vitamini alı

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Giriş Tarihi: 27.1.2019
Grip ve nezleden koruyan 5 besin
Kış mevsiminin kaçınılmaz hastalıklarından olan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sağlık sorunlarından korunmak için doğal besinler en büyük destekçi.
Kış hastalıklarından korunmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen bazen dışarı çıkmak, hasta birine sarılmak ya da yemekten önce elleri yıkamayı unutmak bu hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırıyor. Londra merkezli beslenme uzmanı Rick Hay, doğal yollarla bağışıklık sistemimizi arttırarak kış hastalıklardan korunabileceğini kaydetti. Healthista dergisine açıklamada bulunan Hay'ın bu hastalıklarından koruyan mucizevi 5 besin önerisi söyle:
Adaçayı ve mürver: Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitki. Mürver bitkisi solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkili.
Koyu renkli besinler: Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mısır, portakal, tatlı patates, pancar, patlıcan, zerdeçal, elma, ananas, kızılcık, havuç, maydanoz, pancar, brokoli, lahana gibi parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin ve mineral bakımından bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili.
Baharatlardan oluşan sebze çorbaları: Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar hastalıklara karşı korumada oldukça etkili. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu çorbalar hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de ısınmayı kolaylaştırıyor.
Taze meyve veya sebze suları: Pancar, biber ve yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanan lif bakımından yüksek değere sahip meyve suları bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Vitaminler: A vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini soğuk algınlığı semptomlarını azaltıyor. D vitamini grip zatürree ve bronşit gibi hastalıklara karşı koruyor.
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