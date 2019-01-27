Grip ve nezleden koruyan 5 besin

BUGÜN NELER OLDU

Kış mevsiminin kaçınılmaz hastalıklarından olan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sağlık sorunlarından korunmak için doğal besinler en büyük destekçi.Kış hastalıklarından korunmak için çeşitli önlemler alınmasına rağmen bazen dışarı çıkmak, hasta birine sarılmak ya da yemekten önce elleri yıkamayı unutmak bu hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırıyor. Londra merkezli beslenme uzmanı Rick Hay, doğal yollarla bağışıklık sistemimizi arttırarak kış hastalıklardan korunabileceğini kaydetti. Healthista dergisine açıklamada bulunan Hay'ın bu hastalıklarından koruyan mucizevi 5 besin önerisi söyle:Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitki. Mürver bitkisi solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkili.Yeşil yapraklı sebzeler,domates, mısır,portakal, tatlı patates,pancar, patlıcan,zerdeçal, elma,ananas, kızılcık,havuç, maydanoz, pancar,brokoli, lahana gibiparlak renkli sebzeler içerdiği vitaminve mineral bakımından bağışıklık sisteminigüçlendirmede oldukça etkili.Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçalgibi baharatlarla hazırlanmış çorbalarhastalıklara karşı korumadaoldukça etkili.Antibakteriyel veantiviral özellikleresahip bu çorbalarhem metabolizmayıhızlandırıyor hemde ısınmayı kolaylaştırıyor.Pancar, biber veyeşil yapraklı sebzelerdenhazırlanan lif bakımındanyüksek değere sahipmeyve suları bağırsak sağlığınıkoruyarak bağışıklıksistemini güçlendiriyor.A vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor. C vitamini soğuk algınlığı semptomlarını azaltıyor. D vitamini grip zatürree ve bronşit gibi hastalıklara karşı koruyor.