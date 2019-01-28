Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Alıcı, kış aylarında kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı…Kış aylarında, havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülür. Bu artış; hem kalp hastalığı bilinenlerde, hem de henüz tanı konulmamış ancak kalp hastalığı açısından riskli kişilerde de görülür.Soğuk hava, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü artırır, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükseltir.Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp, daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu sağlayamaz. Ayrıca soğuk havaya cevap olarak vücudumuz derimizdeki damarları da büzüştürür ve mevcut kanı iç organlarımıza yönlendirir.Böbrekler, kendisine gelen artmış kan akımı nedeni ile süzme görevini artırır ve vücuttan su atılır. Sonuçta ortaya çıkan susuzluk durumu kalp sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tüm bunlara bağlı olarak kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizi ortaya çıkabilir.Soğuk havanın ölümcül etkileri, özellikle 25-59 orta yaş grubundaki erkeklerde daha sık görülür. Erkekler için özellikle ilk soğuk başlangıcından sonraki birinci gün, kadınlar içinse dokuzuncu günden itibaren soğuk hava ölümcül etkisini gösterir. Bunun başlıca nedenleri; erkeklerin kadınlara oranla daha fazla dışarıda yapılan işlerde çalışmaları, fiziksel kuvvet ve aktivite gerektiren işler yapmaları ve bu nedenle de soğuğun etkisine direkt maruz kalmalarıdır.Uygun kıyafet seçin: İçte pamuklu, dışta ise yünlü olacak şekilde en az üç kat kıyafet giyilmeli, baş ve ellerden ısı kaybı olmaması için bu bölgeler korunmalı.Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edin: Vücudumuzun susuz kalmaması için soğuk havaya çıkmadan önce ve döndükten hemen sonra bol sıvı alınmasına dikkat edilmeli. Ayrıca C vitamini açısından zengin, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren gıdalar tüketin.Soğuk havada aşırı egzersizden kaçının: Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Eğer soğuk havada egzersiz gerektiren işler yapılması gerekiyorsa sık aralarla dinlenin.Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durun: Bu içecekler tansiyonu yükseltir. Ayrıca alkol, soğuk havada vücuttaki aşırı zorlanmayı maskeleyebilir.