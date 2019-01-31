Ek gıdaya geçen bebeklere ne verilmeli? Ek gıdaya geçen bebeklere verilecek yemekler neler?

Yeni doğan bebekler 6 aylık sürece gelene kadar anne sütüyle beslenirler. 6 aydan sonraki doktor kontrollerinden sonra ek gıdaya ilk adım atılır. Bu süreçte anne ve babalar hem heyecan hemde ne yedirecekleri konusunda tereddütler içerisine girebilir. Kimi bebek ek gıdaya geçiş süresinde sıkıntı yaşamazken bazı bebeklerde ek gıdaya alışma süreci daha zor olabilir. İşte ek gıdaya geçtiğiniz zaman bebeğinize yedirebileceğiniz yiyecekler.

Vitamin dolu meyveler, sebzeler, etler ve protein deposu bakliyatlara kadar süper gıdalarla dolu bu lezzetli liste ile bebeğinizi mutlu edebilirsiniz.

İlk 6 ay sadece anne sütü veya yokluğunda mama ile beslenmesi gereken bebeğinize ek gıdaya başlamadan önce mutlaka doktorunuzdan onay almayı unutmayın.

Doktorunuzla bebeğinize sunacağınız ilk ek gıdalar konusunda 3 gün aynı gıdayı verip olası alerjik reaksiyonları izlemeyi amaçlayan "3 gün yöntemi"ni mi, yoksa başka bir yaklaşımı mı izleyeceğinizi de netleştirmeyi ihmal etmeyin.

İŞTE EK GIDAYA BAŞLAYACAK OLAN BEBEKLER İÇİN EN İYİ 10 GIDA

AVOKADO

Beyin gelişimini hızlandıran sağlıklı doymamış yağlar içerek avokado artık bebekler için ilk başlangıç gıdalarından biri. Avokadonun içindeki yağ bileşimleri anne sütündeki yağ bileşimleri ile benzer özellikler gösteriyor.

NASIL YEDİRİLMELİ?

Avokadoyu çatalla ezip iyice yumuşatarak yedirebilir, 8. aydan sonra ise içine maydanoz ve misket limon ile yoğurt ekleyerek bebeklere uygun guacamole yani avokado sosu yapabilirsiniz.

MUZ

Potasyum zengini bir meyve olan muz aynı zamanda bolca kalsiyum, demir, B6 vitamini ve C vitamini içeriyor.

NASIL SUNALIM?

Bebeğiniz için daha yenilikçi bir şeyler yapmak isterseniz muz ile mangoyu püre haline getirip tadım yaptırabilirsiniz. Ya da bebeğiniz için muz, şeftali ve yoğurttan oluşan bir smoothie hazırlayabilirsiniz. Muz ile avokado püresi de bebeklerin en sevdikleri ek gıda başlangıçları arasında yer alıyor.

YABAN MERSİNİ

Artık hemen hemen her markette bulunabilen ve Türkçe'ye yaban mersini olarak çevrilmiş olan blueberry meyvesi antioksidan deposu bir meyvedir. Bu meyvenin içindeki flavonoid, bebeğinizin gözleri beyni ve idrar yolları için oldukça faydalıdır.

Nasıl sunalım?

Taze yabanmersinlerini püre haline getirebilir ve yoğurtla karıştırıp meyveli yoğurt şeklinde sunabilirsiniz.

BROKOLİ

Turpgiller ailesinden oldukça değerli bir sebze olan brokoli; lif, folik asit ve kalsiyum içeriyor ve önemli bir kanser savaşçısı olarak biliniyor. Bebeğinize brokolinin yoğun tadını ne kadar erken tanıştırırsanız ona ömür boyu sürecek bir yeşil sebze aşkı hediye etmiş olursunuz.

Nasıl sunalım?

İyice yumuşayana kadar buharda pişirebilir ve baby led weaning (bebek önderliğinde ek gıdaya geçiş) yöntemini benimsiyorsanız küçük çiçeklerine ayırıp bebeğinizi kendi kendine yemeye teşvik edebilirsiniz. Ayrıca buharda pişmiş brokoliyi buzdolabında soğutup bebeğinize sunmak, diğer bir alternatif olabilir. Bazı bebekler brokoliyi soğuk yemeyi tercih edebilir.

MERCİMEK

Bakliyatlar oldukça kaliteli birer protein ve lif kaynağıdır. Daha büyük boyutlu bakliyatlara kıyasla mercimek daha kolay lapalaşma özelliği ile bebeğiniz için çok daha uygun bir ek gıda seçeneği olabilir.

Nasıl sunalım?

Mercimeği henüz ek gıdaya yeni başlamış olan bebeğinize havuçla beraber pişirip ezerek verebilirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe salçasız ve tuzsuz mercimek çorbasını biraz kimyonla tatlandırabilir ya da ıspanak ve pazı gibi faydalı lifli yeşil sebzeler ve önceden buzluğunuzda hazır tuttuğunuz kuzu eti ya da tavuk küpleri ile güveçte birlikte pişirerek sunabilirsiniz.

KUZU ETİ

Bebeklerde demir eksikliği kansızlığa yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz bebeğiniz yeterli gelişimi sağladıysa 6. aydan sonra mutlaka ek gıdaya başlatacak ve et tüketmesi konusunda da teşvik edici olacaktır. Amerikan Pediatri Derneği de bebekler için eti ilk ek gıdalar arasında göstermektedir. Ancak bebeğinize maruz kalmış olabileceği antibiyotik ve çeşitli hormonlar sebebiyle dana değil kuzu eti vermeniz çok daha yerinde olabilir. Kuzu eti; protein, çinko ve demir açısından oldukça zengindir. Ayrıca kuzu etindeki demirin emilimi demir açısından zenginleştirilmiş tahıllı kahvaltılıklardan sağlanan demirin emiliminden daha kolaydır.

Nasıl sunalım?

Bebeğiniz ek gıdaya henüz yeni başlamışsa ilk olarak organik tavuk ya da organik hindi püresi ile başlayabilirsiniz. Dilediğiniz eti içme suyu içinde düdüklü tencerede pişirdikten sonra blender yardımı ile püre haline getirebilir ve doğrudan servis edebilirsiniz. Pürenin kıvamının çok yoğun olması halinde et püresini, anne sütü- mama ya da içme suyuyla gevşetebilirsiniz. Daha sonraki öğünlerinde pratik olması açısından püre haline getirdiğiniz etleri buz kalıplarına eşitçe paylaştırıp buzlukta dondurduktan sonra çıkarabilir ve bir buzdolabı poşetine koyarak yine buzluğunuzda kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe ise tavuk ve et yemeklerinin içine köri ve kimyon gibi lezzetli baharatlar ile sebze ekleyerek devam edebilirsiniz.

KURU ERİK

Kuru mürdüm eriği pişirildiğinde ortaya çıkan yumuşak dokusu ve tatlı tadının yanı sıra lif deposu olması açısından da rahatlıkla bebeğinizin ilk ek gıdaları arasında yer alabilir. Aylarca sadece anne sütü ya da mamayla beslenmiş bebeklerin katı gıdaya geçerken yaşadıkları başlıca problemlerden biri kabızlıktır. Kuru erik püresi gibi lifli gıdalar ise bebeklerin bu süreci daha kolay geçirmesine yardımcı olur. Kuru erik püresi hazmı kolaylaştırır bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Nasıl sunalım?

Kuru erikleri içme suyunda kaynatıp suyuyla beraber püre kıvamında olacak şekilde blenderdan geçirebilirsiniz. Sabah bebeğinizin yulaflı kahvaltılarına ekleyebilir ya da gün içi ara öğününde ev yapımı yoğurdunun içine karıştırabilirsiniz.

TATLI PATATES

Tatlı patates, bebekler için en popüler ilk ek gıdalardan biri. Hem dokusu hem hafif tatlı tadıyla bebeklerin yemeyi sevdiği sebzelerden olan tatlı patates beta karoten deposu olup aynı zamanda C vitamini, mineraller, demir ve çinko ihtiva ediyor.

Nasıl sunalım?

Tatlı patatesi suda ya da buharda pişirip püre halinde verebilir, ilerleyen haftalarda ise içine buzluğunuzda hazır bulundurduğunuz organik tavuk küplerinden ekleyebilirsiniz.

BAL KABAĞI

Turuncu rengi ile tam bir beta karoten deposu olan balkabağı özellikle bebeğinizin gözleri için çok faydalıdır. C vitamini açısından da zengin olan balkabağının doğal olarak tatlı olmas�� ve kremamsı dokusu ek gıda açısından onu birçok şekilde kullanılabilir bir sebze haline getiriyor.

Nasıl sunalım?

Balkabağı oldukça kolay pişen bir sebze olduğu için onu hem buharda hem de suda haşlayarak pişirebilir ve püre haline getirip verebilirsiniz. Bebeğiniz büyüdükçe içine tarçın ekleyerek yedirebileceğiniz gibi bazı öğünlerinde içine ezilmiş nohut da karıştırıp hem bitkisel protein hem de lif açısından zengin bir sunum yaratabilirsiniz.

YOĞURT

Yoğurt, bebekler için en fazla tercih edilen ilk ek gıdaların başında geliyor. Kalsiyum ile sağlıklı kemikler ve dişler için gerekli olan D vitaminleri açısından zengin olan yoğurdu marketten hazır almak yerine evde kendiniz mayalamayı tercih edin. Yoğurdunuzu yaparken kullandığınız mayanın bağırsak florası için faydalı probiyotik bakterilerden zengin olmasını tercih edin. Probiyotik yoğurt bebeğinizin sindirim sistemini regüle etmesine yardımcı olacaktır. Mayalayacağınızın sütün ise tam yağlı inek sütü olmasına özen gösterin. Yağı azaltılmış sütleri tercih etmeyin. Bebeğinize ilerleyen dönemlerde inek sütünü doğrudan verip vermemek konusunda ise mutlaka doktorunuzla görüşün.

Nasıl sunalım?

Yoğurdu sade olarak verebileceğiniz gibi içine şekersiz elma kompostosu ya da kuru meyvelerden hazırladığınız şekersiz marmelatlar karıştırarak verebilirsiniz. Ezilmiş avokado ekleyerek vereceğiniz yoğurt, harika bir ara öğün olabilir.