Sibiryalı bilim insanları ‘minik beyinler’ geliştirdi

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RusyaBilimler Akademisi'nin Sibirya'daki Genetik ve Hücrebilim Enstitüsü (GHE), üç boyutlu beyin organelleriyle minik beyinler geliştirdi. Enstitünün "Sibirya'da Bilim" isimli yayınına göre, gerçek organların yapısına son derece yakın üç boyutlu yapay dokular üretildi. Söz konusu dokular laboratuvar ortamında üç ay yaşayabildikleri gibi, ortalama 5 milimetre boyuta sahipler. Bunun yanı sıra bilim insanları, aynı yöntem ile insan embriyosu üretmeyi de başardı. Beyin organellerinin GHE'nin ontogenezin moleküler mekanizmasında meslektaşlar yardımıyla üretimi, araştırma asistanı Tatyana Şnayder tarafından yürütüldü. Şnayder, ürettikleri beyin organelleri aracılığıyla beyin üzerine yürütülecek deneylerin kurgu boyutundan çıkacağını belirtti. Zira beyin, kafatasının içerisine güvenle saklandığından ötürü önceleri üzerinde deney yapmak oldukça güçtü. Çalışma, şizofreni ve Alzheimer gibi zihinsel bozuklukların oluşum süreçlerini incelemek için de son derece iyi bir yöntem. Araştırmacılar, bu çığır açacak gelişmenin embriyoner evrenin en erken dönemlerinden biri olabileceğini ileri sürüyor.