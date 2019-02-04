Yiyecekleri paketten değil tabaktan yiyin

BUGÜN NELER OLDU

Kilo almamıza yol açan en önemli etkenler, yaptığımız beslenme hatalarıdır.Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, kış aylarında kilo almanıza neden olan 5 beslenme hatasını anlattı, uyarılarda bulundu…Sadece yediklerimizden değil, içtiklerimizden de kalori alıyoruz. Özellikle soğuk havalarda içtiğimiz sıcak kahveler, içine eklediğimiz süt, krema ve şekeri neredeyse bir ana öğün kadar kalori içerebiliyor.Bir fincan salep 300-350 kaloriye kadar çıkabiliyor.Bu yüzden haftada bir fincandan fazla salep içmemeye ve kahvelerinize krema veya şurup koymamaya özen gösterin.Sıcak havalarda sıklıklaterliyor, bunalıyor ve su içme ihtiyacı hissediyoruz.Ancak havaların soğumasıyla beraber su içme isteğimiz azalıyor. Hele bir de çok çay/kahve tüketen biriysek, susuzluk hissimizi iyice bastırıyoruz.Su tüm hücrelerimizin çalışması için elzemdir.Yetersiz su tüketimi, hücrelerimizin çalışma ritminde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle ağırlık başına mutlaka 30-35 ml. su için. Böylelikle hücrelerinizin, dolayısıyla vücudunuzun çalışmasına katkı sağlamış olursunuz.Yemek zamanları genellikle sosyalleşmeveya televizyon izleme zamanlarına denk geliyor.Ancak yemek yerken arkadaşımızla sohbet etmek veya televizyon izlemek ne kadar yediğimizin farkında olmamamıza yol açabiliyor. Yemeğin lezzetine odaklanmadığımızda doygunluk hissinin oluşması da gecikiyor.Kış ayları geldiğinde, patlamış mısır ve kuruyemiş gibi atıştırmalıkların tüketimi artıyor. Atıştırmalık olarak satılan bu tür paketli ürünleri tüketirken ürünün hacminin farkında olamayabiliyoruz.Paketi açıp bir tabağa veya kaseye almak, aslında ne kadar yediğinizin de farkında olmanızı sağlar. Bu gıdaları mutlaka bir tabağa alarak ne kadar yediğinizi fark edin.Havalar soğudukça egzersiz ve hareket etmeseviyemiz düşüyor. Ayrıca daha yağlı ve karbonhidratoranı yüksek besinlere yöneliyoruz. Hemsağlığınız, hem kilo kontrolü için kış aylarında dasebze ve meyve tüketiminizi azaltmadan, yemekleriniziaz yağ kullanarak pişirin. Pilav, makarna,patates gibi karbonhidrat kaynaklarını ana yemekdeğil, garnitür olarak tüketin.KIŞIN en sık yapılan hatalardan biri de, havaların soğuması nedeniyle hareket etmeme ve evden çıkmama isteği. Havaların çok soğuk olduğu dönemlerde, gün içinde evde veya iş yerinizde yapacağınız 20-30 dakikalık yürüyüşler, daha aktif olmanızı ve enerji harcamanızı sağlayarak kilo almanızın önüne geçmekte yardımcı olabiliyor.