Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Gut artık zengin hastalığı değil!

Gut artık hastalığı değil!

Halk arasında ‘’ hastalığı olarak bilinen sadece et yemekten kaynaklanmıyor. Glukoz/fruktoz şurubu içeren meyve suları da hastalığa davetiye çıkarıyor. Midye veya sakatat yiyorsanız da risk altındasınız…

Giriş Tarihi: 7.2.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:50
Gut artık zengin hastalığı değil!

GUT HASTALIĞI NEDİR?

, eklemlerin en ağrılı şekilde tutulduğu romatizmal hastalıklardan birisidir. Çok eski çağlardan beri bilinen bir hastalık olup, tarihte "kralların hastalığı" ya da " kişilerin hastalığı" olarak tanımları mevcuttur. Bunun nedeni de yeme-içme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıktığının düşünülmesidir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, hastalığın daha çok 30-60 yaş arasında erkekleri etkilediğini söyledi, "Gut hastalığı sadece yeme ve içme ile ilgili bir hastalık değildir. Kişinin metabolizmasında bozukluk olması ve çeşitli hastalıklar neticesinde de gelişebilir. Ayrıca yalnızca kırmızı et değil, fruktoz/glukoz içeren ürünlere de dikkat etmek gerekir" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gut artık zengin hastalığı değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN