Gut artık zengin hastalığı değil!

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut hastalığı, eklemlerin en ağrılı şekilde tutulduğu romatizmal hastalıklardan birisidir. Çok eski çağlardan beri bilinen bir hastalık olup, tarihte "kralların hastalığı" ya da "zengin kişilerin hastalığı" olarak tanımları mevcuttur. Bunun nedeni de yeme-içme alışkanlıkları nedeniyle ortaya çıktığının düşünülmesidir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, hastalığın daha çok 30-60 yaş arasında erkekleri etkilediğini söyledi, "Gut hastalığı sadece yeme ve içme ile ilgili bir hastalık değildir. Kişinin metabolizmasında bozukluk olması ve çeşitli hastalıklar neticesinde de gelişebilir. Ayrıca yalnızca kırmızı et değil, fruktoz/glukoz içeren ürünlere de dikkat etmek gerekir" dedi.