Yatağı eşit bölüştüren teknoloji

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FORD, araçlardaki şerit koruma teknolojisinden yararlanarak çiftlerin gece yatakta birbirlerinin alanını işgal etmesine akıllı bir çözüm getirdi. Ford Europe tarafından geliştirilen prototip yatağın akıllı sistemi, çiftten birinin uyku sırasında eşinin yerini işgal etmesi halinde devreye giriyor. Otomobillerdeki şerit takip sistemi, yoldaki şerit çizgileri gibi işaretleri baz alarak direksiyonu buna uygun şekilde yönlendiriyor ve bu sayede aracın şeritten taşmasını önleyerek düzgün şekilde yol almasını sağlıyor. Araçlardaki sisteme benzer şekilde çalışan akıllı yatakta ise her bir bireyin bulunduğu pozisyonun belirlenebilmesi için basınç sensörleri kullanılıyor. Yatağın içine yerleştirilmiş bir taşıma bandı, sınırlarının dışına çıkan bir kişinin yatakta kendi tarafına geri döndürülmesini sağlıyor. Böylece aynı yatakta uyuyan eşler sinirli bir şekilde uyanmak yerine, uykuları sırasında uyandırılmamış ve iyi bir şekilde uyumuş olarak uyanabiliyor. Ford bu akıllı yatağı prototip olarak tanıtırken, ticari olarak üretilip üretilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.