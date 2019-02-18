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26 vida ve 6 plakla sabitlendi... Şimdi yaşadığı ""yi yazıyor!

İstanbul'da trafik kazasında yaralanıp 17 gün yoğun bakımda kalan ve 15 beyin ameliyatı geçiren, 26 vida ve 6 plakla sabitlenen (26), azmiyle yaşama tutundu. Üniversiteyi bitirip Muğla'da Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açan Karakuş, şimdi de '' adlı kitap yazıyor.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 11:28
Kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlendi... Şimdi yaşadığı Mucizeyi yazıyor!

Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı , İstanbul'da 23 Mart 2014'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, 17 gün yoğun bakımda kaldı. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren genç kızın en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini de tamamladı. Özge Karakuş, İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği Özge, işinde başarılı olmasının yanı sıra insanlara ümit olmak için şimdi de hayatını anlatan '' isimli kitap yazıyor.

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Kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlendi... Şimdi yaşadığı "Mucize"yi yazıyor!
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