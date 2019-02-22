Fito krem, ciltteki problemli bölgeye hafif tabaka halinde sürülür. Bu uygulanın günde 1-2 kez yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak belirlenmiş bu kullanım sınırının aşılması halinde istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Kremin daha fazla kullanılması iyileşme sürecini hızlandıracağı ve daha etkili olacağı düşüncesi tamamıyla yanlıştır. Fito kremin de her ilaç olduğu gibi kullanımı kontrolü bir şekilde düzenlenmelidir. Uygulamadan hemen önce cilt mutlaka temizlenip kurulanmalıdır. Cildin uygulamaya hazır hale gelmesinin ardından hafifçe masaj yapmak suretiyle kremin problemli bölgeye sürülmesi mümkün olur.

Fito kremin faydaları nelerdir?

Özellikle iltihaplı sivilcelerin kurutulmasına yardımcı olur.

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının semptomlarını hafifletir, büyük ölçüde geçirir.

Ciltteki yara ve yanık izlerini iyleştirir.

Ciltte yeni hücre oluşumunu destekler.

Doğum çatlaklarının izlerini geçirir.

Düzenli olarak kullanıldığı takdirde mevcut sivilcelerin yok edilmesini sağlar.

Ameliyat kaynaklı yara izlerinin görünümünü daha az belirgin hale getirir.

Suçiçeği izlerini geçirir.

Cildi nemlendirir.

Dudak çatlaklarını giderir.

El ve ayaklardaki kurulukları giderir.

Sünnet sonrası iyileşme sürecini hızlandırır.

Emziren annelerde meydana gelen meme ucu çatlağı problemini çözüme kavuşturur.

Lazer epilasyonun ardından oluşan cilt tahrişini azaltır.

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Fito krem ile ilgili merak edilenler

Fito krem, kullanım alanı oldukça geniş ve bu kullanım alanlarında yaygın olarak kullanımı tavsiye edilen bir kremdir. Fakat kullanıcıların aklında birtakım soru işaretleri mevcuttur. Bu soru işaretlerinin başlıcaları aşağıdaki gibidir.

Fito krem ne kadar?

Fito krem eczanelerden reçeteli ve reçetesiz bir şekilde temin edilebilir. Reçetesiz alımlarda fiyatı 2018 yılı itibarıyla KDV dahil 14,02 Türk Lirası'dır.

Fito krem yüze sürülür mü?

Fito kremin yukarıdaki faydalarından yola çıkarak vücudun tüm bölgelerinde kullanıma uygun olduğu söylenebilir. Alerjen bir durum söz konusu olmadığı sürece kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.

Fito krem sivilce için kullanılır mı?

Özellikle sivilce tedavisinde oldukça etkili olan, özellikle bu problemin çözümü amacıyla kullanılması tavsiye edilen bir kremdir. Kullanım miktarında aşırıya kaçılmadığı takdirde herhangi bir komplikasyon gelişmez, düzenli ve doğru kullanımda sivilce gibi yapıları büyük ölçüde yok eder.