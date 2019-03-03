Kanseri önlediği kanıtlandı!

Ona yumurta çiçeği diyen de var beyaz patlıcan bitkisi de... Adına ne derseniz deyin verdiği şifa ve etki aynı ölçüde… İşte yumurta çiçeği bitkisinin faydaları…
KANSEROJEN HÜCRELERİN OLUŞMASINI ENGELLER
-C vitamini açısından zengindir. Bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller.
-Yumurta çiçeği bitkisi içeriğinde lif bulundurduğundan şeker hastalığı sorunu için faydalı olacaktır. Glikozun fazla emilmesini kontrol etmektedir.
REFLÜNÜN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR
-Anti bakteriyel özelliktedir. Bireyde oluşan kesik ya da yaraların mikrop kapmasına sebep olacak bakterilerle savaşır.
-Yumurta çiçeği vücudumuzun pH değerinin asidik olmasından korumaktadır. Reflünün tedavisinde bu yüzden etkisi vardır.
-Vücutta çıkan ve bireyi rahatsız eden siğil gibi kötü görüntüye sebep olan oluşumlardan kurtulmaya yardımcı olur.