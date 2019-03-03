Haberler Sağlık Haberleri Kanseri önlediği kanıtlandı!

Kanseri önlediği kanıtlandı! Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan kansere karşı koruyan pek çok besin kaynağı fakat beyaz patlıcan olarak da bilinen yumurta çiçeği bitkisi son zamanların gözdesi oldu. Beyaz bir meyvesi olan sert çekirdeğe sahip tüketilebilir olmasının yanında süs olarak da kullanılabilen tropikal bir bitkidir ve sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. İşte yumurta çiçeği bitkisinin daha önce hiç duymadığınız faydaları…

Giriş Tarihi: 3.3.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 12:47