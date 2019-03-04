Alzheimer’a karşı derin uyku

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ABD'dekiyeni bir çalışma, derin uyku ile alzheimer arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, uyku derinliğinin beynin atık ve toksik proteinleri yok etmede etkili olduğu ve alzheimer hastalığı riskine karşı koruduğu belirlendi. Araştırmacı Maiken Nedergaard, "Uyku, beynin atık boşaltım sisteminin kritik bir fonksiyonudur ve bu araştırmada uykunun ne kadar derinse o kadar iyi olduğunu gördük. Bu bulgular ayrıca bireylerin uyku eksikliğinin alzheimer ya da Demans belirtisi olduğunu da ortaya koyuyor" diyerek uykunun önemine dikkat çekti.