Akşam tüketirseniz vücudunuzda zehre dönüşüyor!

ÇİKOLATA

Gece yediğimiz çikolata yağ olarak vücutta depolanır. Özellikle bitter çikolatanın içerisindeki kafein kaliteli uyku geçirmeye engel olabilir. İçerdiği diğer uyaranlarla beraber kalp ritmini artırır. Bir parçayla yetinmek zor olduğu için fazla miktarda tüketilebilir bu sebeple özellikle gece çikolatadan uzak durulmalı.

HAMUR İŞLERİ

Gece demlenen çayın yanında tüketilen hamur işleri anlık mutluluk verebilir, oysaki kana hızlı karıştığı için daha çok yemek isteriz ve bu durumda da daha çok yağ tüketmiş, daha yüksek kalori almış oluruz. Özellikle gece yenen hamur işleri midede yanma yaratabilir ve bu da uyku problemlerini ortaya çıkarabilir.