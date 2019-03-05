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Akşam tüketirseniz vücudunuzda zehre dönüşüyor!

Günlük hayatımızda zararlı olan birçok besin akşam saatlerinde alındığında vücudumuz üzerinde zararları artabiliyor. Bağırsak sorunları, kilo problemleri, uyku sorunu yaşamanıza kadar hayatınızı olumsuz etkileyebilecek sebeplere neden oluyor. İşte akşam tüketirseniz vücudunuza zarar verebilecek tehlikeli besinler...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:02
Akşam tüketirseniz vücudunuzda zehre dönüşüyor!

ÇİKOLATA

Gece yediğimiz çikolata yağ olarak vücutta depolanır. Özellikle bitter çikolatanın içerisindeki kafein kaliteli uyku geçirmeye engel olabilir. İçerdiği diğer uyaranlarla beraber kalp ritmini artırır. Bir parçayla yetinmek zor olduğu için fazla miktarda tüketilebilir bu sebeple özellikle gece çikolatadan uzak durulmalı.

HAMUR İŞLERİ

Gece demlenen çayın yanında tüketilen hamur işleri anlık mutluluk verebilir, oysaki kana hızlı karıştığı için daha çok yemek isteriz ve bu durumda da daha çok yağ tüketmiş, daha yüksek kalori almış oluruz. Özellikle gece yenen hamur işleri midede yanma yaratabilir ve bu da uyku problemlerini ortaya çıkarabilir.

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Akşam tüketirseniz vücudunuzda zehre dönüşüyor!
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