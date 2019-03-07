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Hangi gıda hangi hastalığa iyi geliyor

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, gıdaların hastalıkların üzerindeki etkisine dikkat çekti. Kızılcığın bağışıklığı güçlendirdiğini, papayanın kolon kanserine karşı etkili olduğunu, ıspanağın beyin fonksiyonlarındaki düşüşü önlediğini kaydeden Enç, hastalıklardan korunmanın anahtarının doğru beslenmek olduğunu anlattı.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 19:40 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 19:49
Hangi gıda hangi hastalığa iyi geliyor

AHUDUDU

Güçlü bir cephanelik gibidir. Protein, karbonhidrat, selüloz, provitamin A, vitamin C, elma ve limon asidi, sepi maddeler, eterik yağ, vitamin P, kalsiyum, mağnezyum, fosfor, demir, mangan ve bakır bileşimi asidler, pürinli maddeler, reletin içerir. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Kanı temizler, vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.Yapraklarının usaresi (özü) terletir ve idrar söktürür.Bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Kabızlığı giderir. Ateşi düşürür. Vücuda dinçlik verir.

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Hangi gıda hangi hastalığa iyi geliyor
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