Çocuğunuzun kalp sağlığını üzüm pekmeziyle koruyun

BUGÜN NELER OLDU

Geçiş mevsimi olan bahar aylarında viral enfeksiyonların artması, çocukların kalp sağlığını etkiliyor. Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bahar aylarında çocukların kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı...Bahar ayları; çocukların daha çok hareketlendiği, spor yapmaya başladığı, alerjik etkenlere daha çok maruz kaldığı aylardır. Bu aylarda çocuklarda kalp rahatsızlıklarında da artış görülüyor.Baharda özellikle çocuklar, viral enfeksiyon hastalıklarına açık hale geliyor. Bu mevsimde, viral enfeksiyonların tetiklediği miyokardit denilen kalp zarının iltihaplanmasında ve boğaz enfeksiyonlarının sebep olabildiği kalp kapakçığı hastalıklarında artış oluyor.Basit bir tedaviyle ya da dinlenmeyle geçen miyokardit, geç ve yanlış teşhis edildiğinde çocuklarda ölüme sebep olabiliyor. 'Hafif bir gribi vardı, koşuyordu, ne olduğunu anlamadık, bir anda yere yığıldı öldü' diye duyduğumuz hikayelerin altında genellikle bu hastalık yatıyor.Çocuklar, yetişkinler gibi rahatsızlıklarını çok fazla tanımlayamazlar. Bu nedenle ailelerin çocukların şikayetlerini dikkate alması, onları iyi gözlemlemesi gerekiyor.Aileler; 'Çocuktur, çok koşturuyor, terliyor, nefes nefese kalıyor' diye düşünüyor ve çocuğun şikayetlerinin bir sağlık probleminin belirtisi olduğunu düşünmüyor. Eğer çocuğunuzda kalp ağrısı, göğüs bölgesinde yanma hissi, erken yorulma, efor yaparken nefes darlığı, ağlarken ya da koşarken ağız çevresinde morarma gibi şikayetler oluşuyorsa; mutlaka bir çocuk kardiyoloğuna götürmelisiniz.Kansızlık kalbi yorabilir. Özellikle çok sık enfeksiyon geçirilen bahar aylarında, çocuğun kalp sağlığını korumak için keçiboynuzu ve üzüm pekmezi, organik tavuk, et ve balık, Omega 3'ten zengin kuruyemiş tüketimini artırın. Ancak ambalajlı hazır yiyecekler ve fastfood yedirmeyin, hormonlu yiyeceklerden uzak tutun.Erken yorulma ve nefes darlığıKilo alamama, iştahsızlık, kilo kaybıBüyüme, gelişme gerilikleriSık ve ağır enfeksiyon geçirme, alerjiye yatkınlıkAğlarken ve koşarken ağız çevresinde morarmaSpor sırasında göğüs ağrısıEfor kapasitesi nde düşme, merdiven çıkarken, koşarken yorulmaEforla ya da eforsuz bayılma, özellikle kalp ritminin ani hızlanıp ani düşmesi