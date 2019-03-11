Çocuğunuzun kalp sağlığını üzüm pekmeziyle koruyun

Geçiş mevsimi olan bahar aylarında viral enfeksiyonların artması, çocukların kalp sağlığını etkiliyor. Medical Park Mersin Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özyurt, bahar aylarında çocukların kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı...
Bahar ayları; çocukların daha çok hareketlendiği, spor yapmaya başladığı, alerjik etkenlere daha çok maruz kaldığı aylardır. Bu aylarda çocuklarda kalp rahatsızlıklarında da artış görülüyor.
Baharda özellikle çocuklar, viral enfeksiyon hastalıklarına açık hale geliyor. Bu mevsimde, viral enfeksiyonların tetiklediği miyokardit denilen kalp zarının iltihaplanmasında ve boğaz enfeksiyonlarının sebep olabildiği kalp kapakçığı hastalıklarında artış oluyor.
'ÇOCUKTUR YORULUR' DEMEYİN
Basit bir tedaviyle ya da dinlenmeyle geçen miyokardit, geç ve yanlış teşhis edildiğinde çocuklarda ölüme sebep olabiliyor. 'Hafif bir gribi vardı, koşuyordu, ne olduğunu anlamadık, bir anda yere yığıldı öldü' diye duyduğumuz hikayelerin altında genellikle bu hastalık yatıyor.
Çocuklar, yetişkinler gibi rahatsızlıklarını çok fazla tanımlayamazlar. Bu nedenle ailelerin çocukların şikayetlerini dikkate alması, onları iyi gözlemlemesi gerekiyor.
Aileler; 'Çocuktur, çok koşturuyor, terliyor, nefes nefese kalıyor' diye düşünüyor ve çocuğun şikayetlerinin bir sağlık probleminin belirtisi olduğunu düşünmüyor. Eğer çocuğunuzda kalp ağrısı, göğüs bölgesinde yanma hissi, erken yorulma, efor yaparken nefes darlığı, ağlarken ya da koşarken ağız çevresinde morarma gibi şikayetler oluşuyorsa; mutlaka bir çocuk kardiyoloğuna götürmelisiniz.
ORGANİK BESLENMELİ
Kansızlık kalbi yorabilir. Özellikle çok sık enfeksiyon geçirilen bahar aylarında, çocuğun kalp sağlığını korumak için keçiboynuzu ve üzüm pekmezi, organik tavuk, et ve balık, Omega 3'ten zengin kuruyemiş tüketimini artırın. Ancak ambalajlı hazır yiyecekler ve fastfood yedirmeyin, hormonlu yiyeceklerden uzak tutun.
BU BELİRTİLER VARSA KALP TARAMASI YAPTIRIN
Erken yorulma ve nefes darlığı
Kilo alamama, iştahsızlık, kilo kaybı
Büyüme, gelişme gerilikleri
Sık ve ağır enfeksiyon geçirme, alerjiye yatkınlık
Ağlarken ve koşarken ağız çevresinde morarma
Spor sırasında göğüs ağrısı
Efor kapasitesi nde düşme, merdiven çıkarken, koşarken yorulma
Eforla ya da eforsuz bayılma, özellikle kalp ritminin ani hızlanıp ani düşmesi