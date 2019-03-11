Mangonun faydaları nelerdir?

Antioksidan maddeler yardımıyla lösemi, kolon kanseri, meme kanseri ve prostat kanserine karşı vücut direncini arttırdığı bilinmektedir.

Bol lifli bir meyve olduğu için sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Uygun tüketimde kalp hastalığı riskini azaltır.

Yüksek lif ve C vitamini seviyeleri yüksek olduğundan kolestrolü dengeler, yüksek kolestrolü denge altında tutar.

Temiz ve arınmış bir cilt için mango tüketin

Mango meyvesinin tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve akne oluşumunu engellediği bilinmektedir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için mango tüketebilir, daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

A vitamini deposu mango göz sağlığına birebir

Hergün tüketilen 1 dilim mango günlük alınması gereken A vitamin miktarını karşılar ve bu da daha sağlıklı ve iyi görmeyi sağlar.

Hamilelikte faydalı

Mangonun içerisindeki demir deposu hamile kadınların gereksinim duydukları demir ihtiyacını karşılar. Genellikle hamilelere demir takviyesi tablet ilaçlarda yapılır fakat bunun yerime mango tüketilmesi sağlıklı bir hamilelik için daha çok tavsiye edilir.

Yaşlanmayı geciktirir

Mango, kolojen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kolojenlerin vücudun bağ dokularını ve kan damarlarını korunmasında büyük rol oynar. Düzenli tüketilen mango vücuda gerekli A ve C vitamin takviyesi yapıldığından yaşlanmayı geciktirdiği gözlemlenmiştir.

Mango meyvesi nasıl tüketilir?

Dilimlenen veya ezilen mango meyvesini yaptığınız tatlılarda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Güzel bir aroması olan mango tatlılarınızda lezzeti arttırmanıza yardımcı olur. Mango meyvesini sıkıp suyu da rahatlıkla içilebilir. Birkaç meyveyle birlikte mangoyu karıştırıp hem lezzetli hem de sağlıklı içecekler elde edebilirsiniz.

Mango meyvesi nasıl muhafaza edilmeli?

Olgunlaymış mango meyvesi 3 güne kadar buzdolabında muhafaza edilebilir. Daha az olgunlaşmış mangoyu ise oda sıcaklığında birkaç gün bekletmeniz gerekmektedir.