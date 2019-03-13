Sağlıklı yaşamın sırrı bu besinlerde saklı! Şifa bombası bu besinleri bol bol tüketin!
Doğayı arkamıza aldık mı sağlıklı yaşamanın sırrına da vakıf oluyoruz aslında. Sağlıklı yaşamın sırrı diye gösterilen süper besinlerin bir de kolay ulaşılabilenleri var ki hiç kuşkusuz onlar daha albenili. Protein, mineral, vitamin ve magnezyum deposu bu besinlerin sağlığımıza faydaları oldukça fazla. İşte Sağlık beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle magnezyum eksikliğinde tüketebileceğimiz şifalı besinler ve faydaları...
Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:51Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 13:32
Tatlı patates:
Kan şekerini düzenler, karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır, zengin lif ve magnezyum içeriği nedeni ile sindirim sistemi için çok yararlıdır, göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.