Tuz ve antibiyotik böbreğin düşmanı

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BUGÜN NELER OLDU

Türk Nefroloji Derneği, Dünya Böbrek Günü nedeniyle, 'Böbreklerine Söz Ver' konulu bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıda Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı, Türk toplumunun beslenme alışkanlıkları ile böbrek hastalıklarına zemin hazırladığını belirtti ve şunları söyledi: "Böbrek hastası değilseniz, öncelikle böbrek hastası olmamak için kilo almamanız gerekiyor. Şekerli ve hamur işi gıda tüketmemek gerekiyor. Ancak bunun yanı sıra yüksek proteinli beslenmek de doğru değil. Yüksek protein, böbreğin süzmekte zorlandığı bir şeydir. Önemli olan dengeli beslenmektir. Kamuoyunda insanların en çok kafasının karıştığı şey tuzdur. Tuz bir böbrek, bir damar zehiridir. Tipleri ve türleri arasında hiçbir fark yoktur. Tuz az tüketilmeli, karbonhidrat ve yağ ölçülü tüketilmelidir. 'Şunu yiyin bunu yiyin' diyerek toplumun kafasını karıştırmamıza gerek yok. İdeal kiloda kalmak koşuluyla her şeyi dengeli olarak tüketin. Beslenme dışında bir mesaj daha vermek isterim ki; sigara da bir böbrek zehiridir. Sigara içenler de böbrek sağlığı açısından risk altındalar."Böbrek hastalıklarının belirtileri ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Arıcı şöyle konuştu: "Çoğunlukla böbrek hastalıkları sinsi ilerler. İdrarın çok köpürmesi, ayakların, yüzün, gözlerin birdenbire çok şişmesi belirtiler arasındadır. Vücudunuzda birtakım döküntüler olması böbrek hastalığı belirtisi olabilir. İdrar yaparken yanma, ağrı, idrarın renginin değişmesi, çay rengi idrar yapıyor olmanız, gece idrar yapmak için uyanmak; yine böbrek hastalığı belirtisi olabilir. Ancak hastaların yüzde 85'inde bu belirtiler olmaz." Arıcı, risk grubundakileri de şöyle sıraladı:65 yaş üstü herkes.Şeker, tansiyon, kalp-damar, kanser hastaları.Uzun süre ağrı kesici ve antibiyotik kullananlar.KRONIK böbrek hastalığının bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, "Dünyada yaklaşık 10 yetişkinden 1'inde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı var. Dünya geneline baktığımız zaman 850 milyon böbrek hastası olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de yaklaşık her 7 yetişkinden 1'inde böbrek hastalığı var. Şu anki yetişkin nüfusumuza göre hesapladığımızda yaklaşık olarak 9-10 milyon insanın böbrek hastası olduğunu söyleyebiliriz. Kronik böbrek hastalığının boyutu, ülkemiz için dünya genelinden biraz daha vahim görünüyor" dedi.Düzenli egzersiz yapın.Sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun.Tuzu azaltın.Bol sıvı alın.Sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçının.Ağrı kesici ilaçları fazla kullanmayın.Kan basıncınızı ve 40 yaşından sonra kan şekerinizi ölçtürün.Kronik böbrek hastalığı için risk altındaysanız, kontrol için düzenli olarak doktora başvurun.