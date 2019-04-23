Acı çehre otu (acı çehre tohumu) nedir? Zayıflamak isteyenlerin popüler besini acı çehre faydaları ile şaşırtıyor!

Acı çehre otu ve acı çehre tohumu kilo problemi yaşayan insanların en sık tükettiği besinler arasında yer alıyor. Popülerliğini zayıflamaya yardımcı olmasına borçlu olan acı çehre aslında tam bir şifa bombası.

İŞTE ACI ÇEHRE OTU ( ACI ÇEHRE TOHUMU) FAYDALARI

Acı çehre tohumu tüketildiği zaman tatlı ihtiyacını azaltır.

tüketildiği zaman tatlı ihtiyacını azaltır. Acı çehre tohumu prostat hastalıklarına iyi gelir.

prostat hastalıklarına iyi gelir. Acı çehre tohumu vücuttaki fazla yağı yakmaya yardım eder. Ancak düzenli olarak tüketmek gerekir.

vücuttaki fazla yağı yakmaya yardım eder. Ancak düzenli olarak tüketmek gerekir. Acı çehre tohumu iştahı kapatması özelliği sayesinde yemek yeme ihtiyacını da azaltır.

iştahı kapatması özelliği sayesinde yemek yeme ihtiyacını da azaltır. Acı çehre tohumu ödemden dolayı şişkinlik oluşursa vücudun atmasına yardımcı olur.

ödemden dolayı şişkinlik oluşursa vücudun atmasına yardımcı olur. Acı çehre tohumu sindirimi hızlandırdığı için kabızlığı giderir.

sindirimi hızlandırdığı için kabızlığı giderir. Acı çehre tohumu hızlı kilo verme yüzünden oluşan sarkmaları toplar. Kas zayıflamalarını güçlendirir.

hızlı kilo verme yüzünden oluşan sarkmaları toplar. Kas zayıflamalarını güçlendirir. Acı çehre tohumu kan şekerini dengede tuttuğu için diyabet hastalarına iyi gelir.

ACI ÇEHRE OTUNUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Acı çehre tohumu adı üzerinde bir bitkidir. Her bitkide olduğu gibi acı çehre tohumunu da fazla kullandığınızda vücudunuzda çeşitli yan etkiler yaratır.

Özellikle hamilelere böbreğinde ve ciğerlerinde herhangi bir sağlık sorunu olanlara acı çehre tohumu kullanımı önerilmez.

Acı çehre tohumu vücutta ki fazla biriken suyu attığı için aşırı tüketimi sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu da ilerleyen zamanlarda halsizlik ve beraberinde yorgunluk şikâyetlerini getirmektedir.

Acı çehre tohumunun fazla tüketilmesi çeşitli hastalıklara da sebebiyet verebilmektedir.

Bu bitkiyi tüketenlerin düzenli beslenmeleri ve bu konuda çok dikkatli olmalarında fayda vardır.

Fazla tüketilmesi durumunda mide bulantıları, ishal ve mide sancıları ortaya çıkacaktır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

ACI ÇEHRE TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Acı çehre tohumunun nasıl kullanıldığına dair insanların kafasında çeşitli soru işaretleri bulunmaktadır.

Acı çehre tohumunu sabah, öğle ve akşam yemeklerinden en az 30 dakika önce bol su tüketerek kullanmak gerekmektedir.