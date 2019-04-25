Altın otu faydaları ve zararları nelerdir? Altın otu neye iyi gelir?

Altın otu, daha çok mide dostu oluşu, sindirimi kolaylaştırması, basura, eklem ağrılarına iyi gelmesi ile bilinen mucizevi bir bitkidir. Ülkemizde daha çok güneş çiçeği olarak bilinen altın otunun faydaları her geçen gün daha iyi bilinmektedir. Altın otu özellikle son yıllarda ülkemizde çok fazla rağbet görüyor. İçindeki P vitamini ve çok sayıda mineraller sayesinde günlük yaşantımıza ve sağlığımıza katkı sağlıyor. İşte altın otu faydaları ve zararları...

ALTIN OTUNUN FAYDALARI

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Mide ve bağırsak sorunlarını giderir. Mide ekşimesi, mide yanması, gastrit gibi sorunları giderir.

Basur tedavisine yardımcı olur.

Mide özsuyunu artırıcı etkisi bulunmaktadır.

Prostatın doğal şifa kaynağıdır.

Böbrek sağlığını destekler, böbreklerde oluşan kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

Çok etkili bir idrar söktürücü ve idrar yollarını düzenleyici etkisi vardır. Bu sebeple de altın otu çayının zayıflatıcı özelliği olduğu düşünülmektedir.

Ancak altın otu idrar söktürücü özelliği olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar. Bundan dolayı da az da olsa kilo kaybı yaşanır. Fakat bu kilo kaybı yağ yakılması, genel bir vücut incelmesi şeklinde değildir. Bu sebeple de altın otu çayının zayıflatıcı etkisinin geçici ve aldatıcı olduğu söylenebilir. Ama ödem attırıcı olmasından dolayı tavsiye edilebilir.

Bazı uzmanlara göre; altın otu çayının düzenli olarak tüketilmesi tokluk hissini artırıyor. Bundan dolayı da altın otu çayının zayıflama sürecine yardımcı olduğuna dair de iddialar bulunmaktadır. Ancak bu verilere rağmen altın otu çayının tek başına zayıflatabildiği söylenemez.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler, giderir. İdrar yollarında oluşan taşların doğal yolla düşürülmesine yardım eder.

Hemoroit tedavisinde yardımcıdır.

Pankreas salgısını artırır.

Safra salgısını artırıcı özelliktedir.

Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici, kramp çözücü etkisi vardır.

İltihap oluşumunu önler, iltihaplı yaralara altın otu yağı ya da çayı ile pansuman yapılması tedavi edici rol oynar.

Altın otu yağı ve çayı cilt dostudur. Egzama, siğil, sedef gibi cilt sorunlarını gidermek için altın otu çayı tüketilmesi ve altın otu yağı sürülmesi önerilir.

Cildin sıkılaşması ve nemlendirilmesi için de altın otu yağı ile bakım yapılır.

Düzenli olarak altın otu çayı tüketiminin varis oluşumunu önlediği, var olan varislerin de görünümünü hafiflettiği düşünülmektedir.

Altın otu tüketecek olanlara öneriler

Altın otunun bilinen herhangi bir yan etkisi, zararı yoktur. Ancak altın otu yağını ciltte büyük bir alana uygulamadan öncesinde küçük bir alanda denenmesinde fayda vardır. Zira bazı hassas ciltlerde alerjiye sebep olabilir.

Diğer tüm bitkisel önerilerde olduğu gibi altın otu çayının ve yağının da fazla değil, yeterince kullanılmasında fayda vardır. Aksi halde olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu bakımdan günde 1 fincan altın otu çayı tüketimi yeterlidir.

Her hangi bir hastalığı olan, hastalık için ilaç tedavisi gören kişiler altın otu tüketiminden önce doktora danışmalılar.

Altın otunun gebelik ve emzirme dönemlerindeki etkilerine dair her hangi bir geçerli veri bulunmamaktadır. Bu bakımdan emzirme ve gebelik dönemlerinde altın otu tüketimi önerilmez.

10 yaşından küçük çocukların altın otu çayı tüketmeleri önerilmez.

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi altın otu çayından da azami faydayı alabilmek için diğer bitkilerle karıştırılmış olarak ya da küçük poşet çay şeklinde değil de, direkt bitki olarak satın almak gerekiyor. Poşet çayların içinde tam olarak bitkinin faydalı yerlerinin bulunup bulunmadığı ya da hangi koşullarda paketlendiği bilinmemektedir. Bu bakımdan doğal ürünler satan marketlerden ya da aktarlardan sade altın otu bitkisi almak doğru olacaktır.

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ALTIN OTU NASIL KULLANILIR?

Altın otu çayı demlemek isteyen bir kişi bir bardak sıcak suyun içine 3 -4 tane altın otu çiçeği atıp ortalama 10- 15 dakika demlenmeye bırakır. Ardından çiçeklerini süzüp ılık olarak tüketmek mümkündür. Altın otu çayı biraz acı bir tada sahiptir, daha kolay tüketmek için bir bardak altın otu çayını 1 çay kaşığı bal ile tatlandırmak daha iyi olur.

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ALTIN OTUNUN ZARARLARI VE YAN ETKİSİ

Altın Otunun normalde herhangi bir yan tesiri yoktur. Yahudi Otu, Altın Asa, Altın Başak, Ölmez Çiçek olarak da bilinir. Hem mesane hemde bağırsaklara nüfuz edip şifa verir.

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