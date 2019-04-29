Hızlı kilo verme egzersizleri nelerdir?

Hızlı kilo vermek için gerekli egzersizler düzenli ve doğru uygulandığı zaman etkilerini kısa sürede gösterir. Burada önemli olan bilinçsiz ve yanlış egzersizler yapmamaktır. Aksi halde hızlı kilo verilemediği gibi bazı sakatlıklara da yol açabilir.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN ÖNERİLEN EGZERSİZLER

Aerobik egzersizleri

Aerobik egzersizleri vücudun daha zinde kalmasını sağlar. Birçok kasın aynı anda çalıştığı bu egzersiz şekli yağ yakmada etkili bir rol oynar. Hızlı kilo vermek isteyenlerin uygulayabileceği bu egzersiz basit ve yorucu değildir. Aerobik egzersizlere dans, yürüme, koşu gibi egzersizler de eklenebilir.

Yüzmek kilo vermeyi hızlandırır

Yüzme, kilo vermek isteyenlerin başvurdukları bir spordur. Vücudun her yerini eşit şekilde çalıştıran bu yüzme, hızlı kilo verme de etkilidir. Fırsatı olanların haftada 3-4 saat yüzmeleri önerilir.

Takım sporları güzel bir egzersiz yöntemidir

Voleybol, futbol, basketbol gibi takım sporları hızlı kilo verme de etkili bir yöntemdir. Uzun vadede dengeli ve düzenli beslenmeyle birlikte takım sporları kilo vermeyi hızlandırmaktadır.

Spor salonu egzersizleri en çok tercih edilenler arasında

Spor salonu egzersizleri yağ yakmak için çok fazla seçene sunmaktadır. Spor hocalarının yönlendirmeleri ve yardımlarıyla da birçok egzersiz seçeneği bulunduran spor salonları hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Dans etmek yağ yakmayı hızlandırır

Son zamanlarda dans ederek yağ yakmak en çok tercih edilen egzersiz yöntemidir. Dans ederek vücudun birçok bölgesini aynı anda çalıştırmak mümkün olduğundan dolayı hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Yürüyüş yapmak önemli

Düzenli yürüyüş yapmak kilo vermenin önemli bir parçasıdır. Özellikle sabah ve akşam yapılan yürüyüşler dengeli beslenmeyle beraber kilo vermeyi hızlandırır. Hareket etmek kilo vermek için en önemli adımlardan biri olduğundan dolayı yürüyüş yapmak hem daha zinde bir vücuda sahip olmanızı sağlar hem de hızlı kilo vermeyi sağlar.

Bisiklete binmek etkili bir egzersiz yöntemi

Bisiklete binmek hem keyifli hem de etkili bir egzersiz yöntemidir. Açık havada veya evde bisiklet kullanmak kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle bacak kaslarını çalıştıran ve sıkılaşmaya neden olan bisiklet egzersizi çok tercih edilen yöntemlerden biridir.