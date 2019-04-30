El şişmesi nasıl geçer?

Pek çok farklı sebep ellerin şişmesine yol açabilir. Ellerin şişmesi genelde vücutta su toplanmasına veya ellerde doku ya da eklemlerin iltihaplanmasına işaret eder.Adet döneminde ya da hamilelik sırasında vücudun su tutması gibi sıradan bir neden ya da iltihaplı bir hastalık gibi daha ciddi sağlık sorunları ellerin şişmesine yol açabilir.

-5 lt suyun üzerine 2 çay bardağı tuz (sofra tuzu )ilave edikten sonra üzerine 2 avuç kadar mürver yaprağı ekledikten sonra kaynatılarak ılıması için bekletilir. Ardından ılıyan suyun içinde şiş elleri yarım saat kadar bekleterek ellere banyo yaptırır.

-5 lt suyun üzerine 2-3 avuç dolusu sarı sumak yaprağı ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan karışım ılımaya bırakılır ve ılıdıktan sonra şişen eller bu suyun inde yarım saat kadar bekletilerek banyo yaptırılır. Ardından bu banyo suyu tekrar ısıtılarak 2 defa daha ısıtılarak eller banyo yaptırılarak kullanılır.

-5 lt suyun üzerine 2-3 avuç dolusu kadar öksürük otu yaprağı ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kaynatılan su ılıdıktan sonra şiş olan eller bu karışımın içinde yarım saat kadar bekletilerek ellere banyo yaptırılır.

1 çay bardağı kaynar suyun üzerine 1 kahve kaşığı anason ilave edilerek 8-10 dakika kadar demlenmesi için bekletilir. Daha sonra demlenen anason çayı süzülerek içilir.

-5 lt suyun üzerine 2 avuç kadar ebegümeci otu eklenilerek bir gece boyunca bekletilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan su ılıdıktan sonra şişen eller bu suyun içinde yarım saat kadar bekletilerek banyo yaptırılır. Ardından bu karışım yeniden ısıtılarak 2 kez daha kullanılır.

Bir yemek kaşığı süzme bal ve 2 çay kaşığı karabiber eklenerek karıştırılır ve bu karışım üçe ayrıldıktan sonra aç karnına yemeklerden yaklaşık olarak 25-30 dakika önce yutulur.

-5 lt suyun üzerine yarım çay bardağı biberiye, yavşan otu, ardıç meyvesi, atkuyruğu ve yabani mürver ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Daha sonra kaynatılan karışım ılıdıktan sonra eller bu karışımın içine sokularak yarım saat kadar bekletilir.

-5 lt suyun üzerine 2-3 avuç kadar pelin otu ilave edilerek kaynatılır ve kaynatılan karışım ılıdıktan sonra şişen eller bu karışımın içine sokularak yarım saat kadar bekletilir.