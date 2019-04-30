Pirincin faydaları nelerdir?

Pirinç suda yetişen tek tahıldır. Yetişebilmesi için verimli topraklara ihtiyaç duyması bileşiminde vitamin ve minerallerin artmasını sağlar. 100 gr pişmiş pirinç yaklaşık olarak 100 kalori civarındadır. 25 gr protein ve 250 gr karbonhidrat içerirken yağ oranı yoktur. Uzman diyetisyenlerin verdiği bilgilere göre pirinç;



Özellikle B grubu vitaminleri açısından zengin. B vitaminleri bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve kansere karşı vücudun savunma gücünün artmasını sağlarken beyin sağlığı için de çok önemli. B grubundan yetersiz beslenen bireylerde kansere yakalanma, Alzheimer oranı ve depresyon çok daha sıklıkla görülüyor.



Pirinç kalsiyum, fosfor ve D vitamini için iyi birer kaynak. Bu nedenle de kemik gelişimi, cilt ve tırnak sağlığı için faydalı. Pirinç hazımsızlığı önler ve özellikle ishal durumunda en etkili besinlerden birisi. İshal bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen bir problem. Pirinç tüketimi ishal olmayı engellerken vücudun sıvı dengesinin de korunmasını sağlar.



Laktoz ve glüten gibi alerjik bileşenleri olmadığı için sindirim ve bağırsak sistemi üzerine hiçbir olumsuz etkisi yok. İnek ve soya sütüne kıyasla pirinç proteinlerinin amino asit bileşimi anne sütündekilere daha yakın.



Pirinç bir aminoasit olan lösin yönünden de zengindir. Lösin kan şekerini düzenleyerek enerji üretimine destek verir, büyüme hormonu üretiminde kullanılır yağların enerjiye çevrilmesine yardım eder ve yaraların iyileşmesinde önemi etkisi var. Folik asit eksikliği kolon kanseri, rahim kanseri ve göğüs kanseri gibi pek çok kanser türünün oluşmasını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra folik asit eksikliği Alzheimer hastalığına da davetiye çıkartabilir. USA Rice Federation verilerine göre 100 gr. haşlanmış pirinçte 2 mcg folik asit bulunmakta. Folik asitin önemli kaynağı olan pirinç bu özelliği ile kanser ve beyin kanamasının önlenmesinde ve ilerde Alzheimer'a yakalanma riskinin azalmasında etkili olabilmekte.

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