Şalgam suyunun sağlığa faydaları

Birçok hastalığa iyi gelen şalgam suyu, cinsel hayatta da mutluluğu yakalamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Vitamin ve mineral miktarları yüksek olan hammaddelerden yapılan şalgam suyunun insan sağlığı için şüphesiz pek çok faydaları var. İşte bu faydalarından bazıları:



* Kilo almak isteyenler için şifadır. İştah açar.



* Laktik asit içerir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır. Mide ve karaciğere de iyi gelir.



* Kalsiyum, potasyum ve demir içerir. Böylelikle kemik ve dişleri kuvvetlendirir.



* Afrodizyak özelliği vardır. t 100 gramında 20 kalori olan şalgam, A-B-C vitamini içerir. Kalp, damar ve göz sağlığı için faydalıdır.



* Vücuttaki toksinleri atmak, kolesterolden uzaklaşmak, stresten kurtulmak için bolca yenip, suyu içilir.



* Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştır.



* İdrar söktürücü, romatizma, mafsal şişliklerine, böbrek taşının düşmesine, apse, dolama, kan çıbanı, donma, egzama, göğsü yumuşatıcı, akciğer ve bronşları temizler, boğaz iltihabına, pekliğe iyi gelir.

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