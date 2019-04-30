Terenin faydaları nelerdir?

Tere, özellikle salataların vazgeçilmezleri arasındadır. Lezzetli olduğu kadar sağlığa da bir o kadar katkısı olduğu bilinen turp ailesinin üyesi tere, vücuda birçok açıdan katkı sağlamaktadır.

TERENİN FAYDALARI NELERDİR?

Demir eksiliğine iyi gelir

Demir eksikliği vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasına sebep olur. Yeterince demir içeren besinler tüketilmediği zaman çeşitli rahatsızlıklara davetiye çıkmış olur. Tere otundaki demir vücudun ihtiyacı olan demiri büyük ölçüde karşılayacaktır. Demir vitamini açısından zengin olan tere otundan günde 1-4 dal tüketerek vücuda demir takviyesi yapılabilir.

Ciğerleri temizler

Tere otu aynı zamanda iyi bir ciğer dostudur. Karaciğer ve akciğerdeki tahribatları tere ile düzeltmeniz ve iyileştirmek mümkündür. Özellikle sigara kullananlar için tere tüketimi son derece önemlidir.

Kanser oluşumunu önler

Kanser, birçok sebepten dolayı oluşabilir. Ancak tere otundaki bazı kimyasalların kanser oluşumunu önlediği araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Teredeki kimyasalın beyin ile hücreler arasındaki kanser iletişim sinyallerini keserek tümörde küçülme hatta yok olma sağladığı bilinmektedir.

İdrar söktürücü özelliği vardır

Tere iyi bir idrar söktürücüdür. Özellikle idrar yolları enfeksiyonlarında tüketilmesi gerekmektedir. Böbreklerin çalışma sistemini düzenler ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Kan basıncını düzenler

Özellikle yaşlılarda tere otu kan basıncını düşürürken solunumu güçlendiriyor. Damarların genişlemesine yardımcı olup, damar sertliğine karşı savaştığı bilinmektedir. Tere otu sayesinde solunum güçlendirilebilir. Demir eksikliklerinin sebep olduğu hastalıkların da tere otuyla önüne geçilebilir.

Regli düzensizliğini önler

İçindeki minareler ile de özelikle kadınların adet döngülerinin düzenlenmesinde ve ağrısız bir adet dönemi geçirmenize yardımcı olmaktadır. Terenin ayrıca sindirim sistemi için de bir çok faydası bulunmaktadır.

Anne sütüne destek olur

Terenin bebek emziren anne adayların da süt artışına ve sağlıklı bir emzirme dönemi geçirmelerine yardımcı olmaktadır. Birçok kadının ortak endişesi sütün az olmasıdır. Anne sütünün çocuk üzerindeki faydasını ve önemini düşündüğümüzde bu endişeye hak vermemek mümkün değildir. Tere otunu düzenli tüketen kadınların sütünde artış gözlemlenmiştir. Tere otu düzenli kullanıldığında sütün azalmasına sebebiyet veren birçok hastalığı da tedavi edici özelliğe sahiptir.

Tere alırken yapraklarına dikkat edilmeli

Tere, turp grubundandır. Bakla yemeği yapıldığında üzerine konulan veya cacığın içerisine, dolmaya konulan dereotu ile karıştırılmamalıdır. Tere otunu satın alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken nokta, taze olması ve kesinlikle de sararmamış olmasıdır. Yaprakları sararmış olan tere zehirli maddeler içermektedir.