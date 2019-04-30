Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izlerinden kurtulmaya çalışırken izlenilen yollar bazen yanık izlerinin kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Doğru uygulamaların yapılması, yanık izlerinin daha sağlıklı bir şekilde yok olmasını sağlamaktadır. Özellikle bu yanlış uygulamalar evlerde yapılan yanık izi tedavilerinde ortaya çıkmaktadır. Daha bilinçli tedavi yolları kullanılması yanık izlerinin kalıcı hale gelmemesini sağlmaktadır.

YANIK İZİ NASIL GEÇER?

Evlerde yapılan yanık tedavilerinde karşılaşılan en büyük yanlışlardan bir tanesi yanan bölgeye çeşitli maddeler sürmektir. Bunların başında diş macunu, yumurta akı ve benzeri şeyler gelmektedir ve kalan izlerin en büyük sorumlularından birisi de bunlardır. Özellikle çok derin ve şiddetli olmayan yanıkların derin ve şiddetli hale gelmesine neden olan bu yöntemler yerine daha kolay olan suyu yanık bölgeye uygulamak gerekli.



Ancak kısa süreli bir suya tutmadan ziyade yanan bölge en az yarım saat boyunca su ile soğutulmalı ve böylece yanığın daha derinlere ilerlemesi engellenmelidir. Yeterince soğutulan ve uzun süre boyunca musluk suyu altında bekleyen yerinizi her zaman temiz tutmaya çalışmanız da önemli. Musluk suyu dışındaki çok soğuk su veya buzlara maruz bırakmanız ise işe yaramaktan ziyade yanığı daha da kötüleştirecektir.



Eğer yanığınız çok fazla veya vücudunuzun yüzde onundan daha fazla bir alanı kaplıyorsa yarım saatlik musluk suyu tedavisinin ardından hemen bir sağlık kuruluşuna gitmeli ve tıbbi yardım almalısınız. Zira hangi derecede bir yanığınızın olduğunu ve bunun tam olarak nereleri etkilediğini kendi kendinize tespit etmeniz neredeyse imkansız durumdadır.



Yapılan araştırmalar herhangi bir ilacın yanıklara karşı ilk müdahalede etkili olamadığını ve yarayı soğutmanın izleri engellemek için tek çare olduğunun altını çizmektedir. Bu nedenle doktorunuz önermedikçe su dışında bir medikal malzeme kullanmamalı ve yanan bölgenin nemli, serin ve temiz kalması gerektiğini unutmamalısınız.

Yanık izine ne iyi gelir?

Kuşburnu tohumu yağı

Kuşburnu tohumu yağı, özellikle yara izleri için üretilen kremlerde yaygın olarak kullanılır. Kuşburnu tohumu yağından birkaç damla alın ve yavaşça yara izi üzerine masaj yapın. Günde 2 defa uygulayın.

Hardal tohumu yağı

Yanık ve çatlak lekelerini gidermek için kullanılan kremlerde yoğun olarak kullanılan hardal tohumu yağını yara izi üzerine masaj yaparak, günde 2 defa uygulayın

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı yara izlerini kaldırmak için çok etkili, doğal bir çözümdür. Çay ağacı yağı uçucu bir yağ olduğu için sabit yağlardan biriyle seyrelterek kullanın.

Sandal ağacı tozu

Sandal ağacı tozunu, gülsuyu veya süt ile karıştırın. Nazikçe, yanık izi üzerine masaj yaparak uygulatın. Bir saat açık bıraktıktan sonra, soğuk suyla yıkayın.

Zerdeçallı yoğurt karışımı

Eşit oranda yoğurt ve zerdeçalı karıştırıp macun haline getirin. Yara izine uygulayıp 20 dakika bekleyin. Bol su ile durulayın