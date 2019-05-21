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Mucize vitamini deposu çıktı! İşte bulunduran ve faydaları...

vitamini vücudun en çok eksikliğini hissettiği vitamindir. Kan oluşumu ve beyin sinirleri için çok önemli olan eksikliğinde sürekli yorgunluk hissi, dikkat dağınıklığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Bu tür şikayetlerin birçok sebebi olabilir ama genelde bu rahatsızlıkların temelinde yatmaktadır.Peki B12 vitamini eksikliği neden olur? B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden olan B12 vitamini en çok hangi besinlerde bulunur? İşte tüm bu soruların cevapları ve B12 vitamini hakkında her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.5.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 09:42
Mucize besin B12 vitamini deposu çıktı! İşte B12 vitamini bulunduran besinler ve faydaları...

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

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Mucize besin B12 vitamini deposu çıktı! İşte B12 vitamini bulunduran besinler ve faydaları...
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