Kişnişin faydaları nelerdir? Kişniş ne işe yarar?

Kişniş genellikle Hindistan Yarımadası'nda "dhaniya", Amerika'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kişniş olarak bilinir. Dünyada yaygın olarak baharat, garnitür veya mutfak yemeklerinde süslemeler olarak kullanılan bir bitkidir. Bilimsel adı Coriandrum sativum L'dir. Yaprakları ve meyveleri tanınabilir ve hoş bir aromaya sahiptir ve genellikle mutfak uygulamaları için çiğ veya kurutulmuş olarak kullanılır. İşte kişniş bitkisinin yapraklarının ve tohumlarının inanılmaz faydaları...

KİŞNİŞİN FAYDALARI NELERDİR?

Kişnişin sağlığa olan faydaları oldukça fazladır. Bunlar arasında; kişniş olarak da bilinir ve cilt iltihabı, yüksek kolesterol düzeyleri, ishal, ağız ülseri, anemi ve hazımsızlığa iyi gelmesi vardır. Kişniş ayrıca menstrüel bozukluklar, çiçek hastalığı, konjonktivit, cilt hastalıkları ve kan şekeri hastalıkları için de yararlıdır. Hatta görme yetilerinizi bile korur ve geliştirir.

Yetiştirdiği Yerler : Anayurdu Akdeniz havzası olup günümüzde birçok yerde ve ülkemizde yabani bitki ya da kültür bitkisi olarak yetişmektedir. Özellikle Konya, Burdur, Isparta yörelerinde yaygın olarak yetiştirilir.

Bilinen Bileşimi : Kişnişin tohumunu taşıyan meyvesinde nişasta, tanen, şekerler, sabit ve uçucu yağlar bulunur. Uçucu yağında yüksek oranda coriandrol ile düşük oranda geraniol, borneol, pinen, phelladron ve asetik asit vardır.

Toplanması - Saklanması : Ağustostan Eylüle kadar bitki farklı dönemlerde olgunlaşmaktadır.Bunun için olgunlaştıkça toplanılır. Gölgeli ve havadar yerde kurumaya bırakılır. Sonra şemsiyeler sallanır ve dökülen tohumlan toplanır.

Faydaları :

Özellikle çocuklarda diyareyi kesici etkiler yapar.

Mideyi uyarır.

İştahı açar.

Sindirimi kolaylaştırır ve hazımsızlığa iyi gelir.

Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.

Kullanım Şekli : Çay : Kişniş tohumlarından 1 tatlı kaşığı alınarak hafif ezilir. 1 bardak kaynar suya dökülür. 5-10 dakika süreyle demlendirilir. Demlenen çay yemeklerden önce birer bardak olarak içilir. Aynı etkilerinden yararlanmak için, tohumları yemeklerden önce ağızda çiğnenebilir.

Güzellik İçin : Tarifi verilen çay yüze sürülürse akne ve yaraları geçirir.