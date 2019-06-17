Bu besinler tehlike saçıyor! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Vitamin ve mineral içeren bazı besinler vücudumuza sağlık vermesinin yanında bu besinler kullanım şekli veya pişirilme şekli sağlığımızı bozmaya yetebiliyor. Amerikalı gıda zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi besinleri çıkardığını anlattı. İşte avukatın edindiği deneyimler sonrası hayatından çıkardığı 8 besinler...
Giriş Tarihi: 17.6.2019 15:56Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 16:47
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Marler, küresel ısınma nedeniyle kabuklu deniz canlılarından kaynaklı hastalıkların giderek arttığını belirtiyor.