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Bu saçıyor! İşte zehirlenmesine sebep olan besinler

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. ve içeren bazı vücudumuza sağlık vermesinin yanında bu besinler kullanım şekli veya pişirilme şekli sağlığımızı bozmaya yetebiliyor. Amerikalı zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi besinleri çıkardığını anlattı. İşte avukatın edindiği deneyimler sonrası hayatından çıkardığı 8 besinler...

Giriş Tarihi: 17.6.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 16:47
Bu besinler tehlike saçıyor! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler

ÇİĞ İSTİRİDYE

Marler, küresel ısınma nedeniyle kabuklu deniz canlılarından kaynaklı hastalıkların giderek arttığını belirtiyor.

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Bu besinler tehlike saçıyor! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler
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