Geniz eti çocuğunuzun yüz şeklini değiştirebilir

Genellikle kreş çağındaki çocuklarda daha sık görülen geniz eti rahatsızlıkları ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Yezdan Fırat, geniz eti enfeksiyonu hakkında bilgi verdi…
Uzun süre tedavi edilmeyen geniz eti, zamanla çocuğun yüz şeklinde değişikliklere neden olabilir.
Nefes alabilmek için ağız yolunu kullanan çocuklarda kubbe damak denilen derin damak yapısı gelişir, buna bağlı olarak da alt çene arkaya doğru çekilirken üst çene öndeymiş gibi bir görüntü oluşur.
Yeterli hava girişi olmadığı için sinüsler gelişemeyip yanaklar düz kalır.
Geniz eti yüzü denilen bu durum tedavi ettirilmezse, kas ve kemikler bu şekilde gelişip ortaya çıkan görüntü kalıcı olabilir.
TEKRARLAR MI DİYE ENDİŞE ETMEYİN
Uykulu, anlamayan bir ifadesi olan,
gözlerinin altında kan göllenmesi oluşan
bu çocuklara ilk bakışta teşhis koymak
mümkündür. Zamanında müdahaleyle
yüz şeklindeki değişiklikler kalıcı olmadan
ortadan kaldırılabilir.
Geniz eti hastalıklarının tedavisinde
ilk tercih ilaç tedavisidir. Sıvı kurutucu
burun spreyi, şurup gibi ilaçlarla akıntının
giderilmesi hedeflenir. Ancak sarı
veya yeşil renkli geniz akıntısı
mevcutsa antibiyotik tedavisi
gerekebilir.
KANSIZ YÖNTEMLER DE VAR!
Müzmin enfeksiyonların
tedavisi cerrahi yöntemdir.
Geniz eti ameliyatlarında tekrarlama ihtimaline karşı küçültme yerine tamamen çıkartılması gerekir. Etkin ve doğru cerrahi ile çıkartılan geniz etinin tekrarlama ihtimali bulunmaz.
Geniz eti ameliyatlarında, klasik yöntemlerin yanında plazma yöntemi denilen kanamasız yöntemler ön plana çıkıyor. Kanama olmadığı için tampon kullanılmasına gerek yoktur.
Yaklaşık 30 dakikada gerçekleşen plazma ameliyatından sonra çocuklar aynı gün evlerine gönderilir. Ağrı ve iyileşme için ameliyattan sonraki ilk 3-4 gün dondurma, yoğurt, puding gibi soğuk ve yumuşak gıdaların tüketilmesi önemlidir.
ÇOCUĞUNUZUN GENİZ ETİ SORUNLARI YAŞAMAMASI İÇİN...
Çocukların odasının gerekli şekilde nemlendirilmesi gerekir.
Çocuğun klima ortamında uzun süre tutulmaması önemlidir.
Burnunun uzun süre tıkalı kalmasına müsaade edilmemelidir. Akıntı giderici ilaç, şurup veya spreylerle akıntı kurutulmalıdır.
Alerjenlerden uzak durulması, özellikle alerjiyi tetikleyebilecek pelüş oyuncaklarla uyunmaması gerekir.
Çocuklar, sigara dumanına maruz kalmamalıdır.
Sık enfeksiyon olmaması için enfekte çocuklarla bir arada bulunmaması alınabilecek önlemlerin başında gelmektedir.