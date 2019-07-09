Geniz eti çocuğunuzun yüz şeklini değiştirebilir

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Genellikle kreş çağındaki çocuklarda daha sık görülen geniz eti rahatsızlıkları ciddi sorunlara yol açabiliyor.Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynep Yezdan Fırat, geniz eti enfeksiyonu hakkında bilgi verdi…Uzun süre tedavi edilmeyen geniz eti, zamanla çocuğun yüz şeklinde değişikliklere neden olabilir.Nefes alabilmek için ağız yolunu kullanan çocuklarda kubbe damak denilen derin damak yapısı gelişir, buna bağlı olarak da alt çene arkaya doğru çekilirken üst çene öndeymiş gibi bir görüntü oluşur.Yeterli hava girişi olmadığı için sinüsler gelişemeyip yanaklar düz kalır.Geniz eti yüzü denilen bu durum tedavi ettirilmezse, kas ve kemikler bu şekilde gelişip ortaya çıkan görüntü kalıcı olabilir.Uykulu, anlamayan bir ifadesi olan,gözlerinin altında kan göllenmesi oluşanbu çocuklara ilk bakışta teşhis koymakmümkündür. Zamanında müdahaleyleyüz şeklindeki değişiklikler kalıcı olmadanortadan kaldırılabilir.Geniz eti hastalıklarının tedavisindeilk tercih ilaç tedavisidir. Sıvı kurutucuburun spreyi, şurup gibi ilaçlarla akıntınıngiderilmesi hedeflenir. Ancak sarıveya yeşil renkli geniz akıntısımevcutsa antibiyotik tedavisigerekebilir.Müzmin enfeksiyonlarıntedavisi cerrahi yöntemdir.Geniz eti ameliyatlarında tekrarlama ihtimaline karşı küçültme yerine tamamen çıkartılması gerekir. Etkin ve doğru cerrahi ile çıkartılan geniz etinin tekrarlama ihtimali bulunmaz.Geniz eti ameliyatlarında, klasik yöntemlerin yanında plazma yöntemi denilen kanamasız yöntemler ön plana çıkıyor. Kanama olmadığı için tampon kullanılmasına gerek yoktur.Yaklaşık 30 dakikada gerçekleşen plazma ameliyatından sonra çocuklar aynı gün evlerine gönderilir. Ağrı ve iyileşme için ameliyattan sonraki ilk 3-4 gün dondurma, yoğurt, puding gibi soğuk ve yumuşak gıdaların tüketilmesi önemlidir.Çocukların odasının gerekli şekilde nemlendirilmesi gerekir.Çocuğun klima ortamında uzun süre tutulmaması önemlidir.Burnunun uzun süre tıkalı kalmasına müsaade edilmemelidir. Akıntı giderici ilaç, şurup veya spreylerle akıntı kurutulmalıdır.Alerjenlerden uzak durulması, özellikle alerjiyi tetikleyebilecek pelüş oyuncaklarla uyunmaması gerekir.Çocuklar, sigara dumanına maruz kalmamalıdır.Sık enfeksiyon olmaması için enfekte çocuklarla bir arada bulunmaması alınabilecek önlemlerin başında gelmektedir.